В России на блокчейн-платформе запустят сервис оценки льготного кредитования

Банкам предстоит предоставлять сведения о заявках по кредитам и данные о уже выданных займах не только в профильные министерства, такие как Минпромторг и Минсельхоз, но и в информационный сервис ФНС, пояснили в кабмине. Сбор и обработка данных в режиме онлайн «значительно упростит и ускорит анализ доступности таких инструментов поддержки и их эффективности».