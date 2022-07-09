В России на блокчейн-платформе запустят сервис оценки льготного кредитования
Правительство России запустит на базе блокчейн-платформы Федеральной налоговой службы (ФНС) сервис мониторинга льготных программ кредитования бизнеса, сообщается на сайте кабмина. Новый сервис позволит оценить эффективность мер господдержки предприятий промышленности, торговли, агропрома и энергетики.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительстве отметили, что сервис консолидирует сведения по льготным займам, которые предприятия получают в рамках различных госпрограмм. К базе ФНС подключены уже более 700 кредитных организаций, которые выдали займы около 1400 компаний.
Банкам предстоит предоставлять сведения о заявках по кредитам и данные о уже выданных займах не только в профильные министерства, такие как Минпромторг и Минсельхоз, но и в информационный сервис ФНС, пояснили в кабмине. Сбор и обработка данных в режиме онлайн «значительно упростит и ускорит анализ доступности таких инструментов поддержки и их эффективности».
Отмечается, что сервис решили создать в том числе после запросов властей регионов. Он станет одной из мер по «обеспечению устойчивости и развития российской экономики в условиях внешних ограничений», добавили в кабмине.
В апреле кабмин выделил 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения. Сообщалось, что средства направят предоставление льготных займов промышленникам для реализации не менее 50 проектов в различных отраслях. Потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб., заявил до этого первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей.