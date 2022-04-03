Кабмин выделил 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения
Правительство России направит 20 млрд руб. на предоставление льготных займов промышленникам для реализации не менее 50 проектов в различных отраслях, сообщается на сайте кабмина.
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому льготные кредиты смогут получить предприятия, занимающиеся «разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги».
«Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей. Главное – чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места», – сказал Мишустин на заседании правительства 31 марта.
Средства из резервного фонда правительства получит Фонд развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы, уточнили в правительстве.
Потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб., заявил ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей. По его словам, профильные министерства разрабатывают правила субсидирования и готовят перечень системообразующих предприятий в транспортной и энергетической сферах.
На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин рассказал о подготовке еще одного – четвертого – пакета поддержки. Главной целью мер председатель правительства назвал сохранение свободного доступа населения к привычным товарам.