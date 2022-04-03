Кабмин выделил 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения

Потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб., заявил ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей. По его словам, профильные министерства разрабатывают правила субсидирования и готовят перечень системообразующих предприятий в транспортной и энергетической сферах.