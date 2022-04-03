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Экономика

Кабмин выделил 20 млрд рублей на поддержку проектов импортозамещения

Ведомости

Правительство России направит 20 млрд руб. на предоставление льготных займов промышленникам для реализации не менее 50 проектов в различных отраслях, сообщается на сайте кабмина. 

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому льготные кредиты смогут получить предприятия, занимающиеся «разработкой перспективных технологий и производством продукции, способной заменить зарубежные аналоги». 

«Такая мера поможет реализовать не менее 50 проектов в этой сфере по широкому спектру отраслей. Главное – чтобы бизнес не останавливал производственные процессы и, конечно, сохранил рабочие места», – сказал Мишустин на заседании правительства 31 марта.

Средства из резервного фонда правительства получит Фонд развития промышленности, который затем предоставит предприятиям льготные займы, уточнили в правительстве.

Потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб., заявил ранее первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей. По его словам, профильные министерства разрабатывают правила субсидирования и готовят перечень системообразующих предприятий в транспортной и энергетической сферах.

На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Мишустин рассказал о подготовке еще одного – четвертого – пакета поддержки. Главной целью мер председатель правительства назвал сохранение свободного доступа населения к привычным товарам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных