Потребность системообразующих предприятий в кредитах оценили в 1,5 трлн рублей

С 17 марта системообразующие предприятия агропромышленного сектора, промышленности и торговли могут получить займы по льготной ставке на пополнение оборотных средств в условиях новых западных санкций. Аграрии могут взять кредиты на сумму до 5 млрд руб. по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев, на эти меры из резервного фонда правительства выделят более 26 млрд руб.