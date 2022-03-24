Потребность системообразующих предприятий в кредитах оценили в 1,5 трлн рублей
Потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб., заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, профильные министерства разрабатывают правила субсидирования и готовят перечень системообразующих предприятий в транспортной и энергетической сферах.
Глава РСПП Александр Шохин заявил в свою очередь, что сейчас промышленников интересуют вопросы кредитования организаций в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 20%, транспортно-логистические цепочки, рост тарифов на услуги естественных монополий и валютное регулирование.
С 17 марта системообразующие предприятия агропромышленного сектора, промышленности и торговли могут получить займы по льготной ставке на пополнение оборотных средств в условиях новых западных санкций. Аграрии могут взять кредиты на сумму до 5 млрд руб. по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев, на эти меры из резервного фонда правительства выделят более 26 млрд руб.
Для организаций промышленности и торговли доступны кредиты по ставке 11% годовых на аналогичный срок. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб., группа компаний — до 30 млрд. Общий объем финансирования по этой программе составит 40 млрд руб.