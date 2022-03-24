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Экономика

Потребность системообразующих предприятий в кредитах оценили в 1,5 трлн рублей

Ведомости

Потребность российских системообразующих предприятий в кредитовании оценивается по базовым отраслям в 1,5 трлн руб., заявил первый вице-премьер России Андрей Белоусов на встрече с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). По его словам, профильные министерства разрабатывают правила субсидирования и готовят перечень системообразующих предприятий в транспортной и энергетической сферах.

Глава РСПП Александр Шохин заявил в свою очередь, что сейчас промышленников интересуют вопросы кредитования организаций в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 20%, транспортно-логистические цепочки, рост тарифов на услуги естественных монополий и валютное регулирование.

С 17 марта системообразующие предприятия агропромышленного сектора, промышленности и торговли могут получить займы по льготной ставке на пополнение оборотных средств в условиях новых западных санкций. Аграрии могут взять кредиты на сумму до 5 млрд руб. по льготной ставке 10% годовых на срок не более 12 месяцев, на эти меры из резервного фонда правительства выделят более 26 млрд руб.

Для организаций промышленности и торговли доступны кредиты по ставке 11% годовых на аналогичный срок. Одно предприятие может получить до 10 млрд руб., группа компаний — до 30 млрд. Общий объем финансирования по этой программе составит 40 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных