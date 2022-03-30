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Экономика

Мишустин анонсировал четвертый пакет поддержки экономики

В него могут войти около 20 мер помощи малому и крупному бизнесу
Антон Козлов
Максим Стулов / Ведомости

На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Михаил Мишустин рассказал о подготовке еще одного – четвертого – пакета поддержки. Главной целью мер председатель правительства назвал сохранение свободного доступа населения к привычным товарам.

В четвертом пакете около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер – от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий, заявил Мишустин.

Премьер также напомнил об уже согласованных инструментах. В частности, он заявил об одобрении параллельного импорта – конкретные списки товаров будут согласовывать министерства, в том числе Минпромторг.

«Цель механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», – заявил Мишустин.

Недавно был принят закон, наделяющий кабмин правом определять перечни продукции, «в отношении которой устанавливается фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак». 

Другая уже принятая мера – увеличение сроков маркировки. Компании, занимающиеся производством молочной продукции и бутилированной воды, могут закончить маркировку к 1 декабря 2023 г.

«Что касается продовольственных магазинов, которые только продают эти товары, для них срок обязательной передачи сведений через кассу в ту же систему по молоку будет отложен до сентября текущего года, а по бутилированной воде, кроме минеральной, – до марта следующего года», – уточнил Мишустин.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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