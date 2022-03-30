Мишустин анонсировал четвертый пакет поддержки экономики

Мишустин анонсировал четвертый пакет поддержки экономикиВ него могут войти около 20 мер помощи малому и крупному бизнесу
На заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций Михаил Мишустин рассказал о подготовке еще одного – четвертого – пакета поддержки. Главной целью мер председатель правительства назвал сохранение свободного доступа населения к привычным товарам.
В четвертом пакете около двух десятков идей, которые охватывают несколько сфер – от поддержки малого и среднего бизнеса до крупных промышленных предприятий, заявил Мишустин.
Премьер также напомнил об уже согласованных инструментах. В частности, он заявил об одобрении параллельного импорта – конкретные списки товаров будут согласовывать министерства, в том числе Минпромторг.
«Цель механизма – удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности. До сих пор их нельзя было продать на территории нашей страны без разрешения правообладателя», – заявил Мишустин.
Недавно был принят закон, наделяющий кабмин правом определять перечни продукции, «в отношении которой устанавливается фактически международный принцип исчерпания прав на товарный знак».
Другая уже принятая мера – увеличение сроков маркировки. Компании, занимающиеся производством молочной продукции и бутилированной воды, могут закончить маркировку к 1 декабря 2023 г.
«Что касается продовольственных магазинов, которые только продают эти товары, для них срок обязательной передачи сведений через кассу в ту же систему по молоку будет отложен до сентября текущего года, а по бутилированной воде, кроме минеральной, – до марта следующего года», – уточнил Мишустин.