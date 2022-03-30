Мишустин анонсировал четвертый пакет поддержки экономики

«Что касается продовольственных магазинов, которые только продают эти товары, для них срок обязательной передачи сведений через кассу в ту же систему по молоку будет отложен до сентября текущего года, а по бутилированной воде, кроме минеральной, – до марта следующего года», – уточнил Мишустин.