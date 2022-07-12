Клиенты Сбербанка сообщили о повышении первого взноса по ипотеке с 15% до 35%

Юристы сообщили изданию, что такие действия банка законны, потому что предварительное одобрение ипотеки — это не заключенный договор, поэтому обе стороны могут его изменить. Банк повышает первоначальный взнос по ипотеке, чтобы уменьшить риски. Надежнее всего установить первый взнос на уровне 30-40%, чтобы в случае дефолта заемщика банк мог с комфортом продать залог на торгах с дисконтом. Правозащитники назвали такие действия банка недобросовестным поведением.