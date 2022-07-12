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Финансы

Клиенты Сбербанка сообщили о повышении первого взноса по ипотеке с 15% до 35%

Ведомости

Клиенты «Сбера» пожаловались на повышение первого взноса по уже одобренным заявкам на ипотеку: изначально банк одобрил кредит с взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на отзывы на сайте «Банки.ру» и потенциальных заемщиков.

По их словам, они предоставляли вне нужные документы для проверки заемщика на этапе подачи заявки и многие уже потратились на оформление сделки — внесли залог продавцу, оплатили оценку недвижимости, заплатили риэлтору и т. д.

В Сбербанке изданию пояснили, что одобряли заявку изначально, чтобы удержать клиентов. При недостаточной платежеспособности заемщика банк может отклонить заявку, но может также предложить повысить размер первоначального взноса. Авторы жалоб отметили, что их материальное положение с момента подачи заявки не изменилось.

Юристы сообщили изданию, что такие действия банка законны, потому что предварительное одобрение ипотеки — это не заключенный договор, поэтому обе стороны могут его изменить. Банк повышает первоначальный взнос по ипотеке, чтобы уменьшить риски. Надежнее всего установить первый взнос на уровне 30-40%, чтобы в случае дефолта заемщика банк мог с комфортом продать залог на торгах с дисконтом. Правозащитники назвали такие действия банка недобросовестным поведением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных