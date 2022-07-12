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Финансы

Сбербанк прокомментировал данные об увеличении первоначального взноса по ипотеке

Ведомости

Сбер не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой, однако предлагает кредит с повышенным первоначальным взносом клиентам, которые ранее получили бы однозначный отказ, сообщила пресс-служба банка. 

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что клиенты Сбербанка пожаловались на повышение первоначального взноса по ипотеке до 30% по уже одобренным заявкам. По их данным, изначально банк одобрил кредит с взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%.

«Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности. Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, Банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки», — сообщили в банке.

Ранее по теме: Клиенты Сбербанка сообщили о повышении первого взноса по ипотеке с 15% до 35%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных