Сбербанк прокомментировал данные об увеличении первоначального взноса по ипотеке

«Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности. Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, Банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки», — сообщили в банке.