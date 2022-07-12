Сбербанк прокомментировал данные об увеличении первоначального взноса по ипотеке
Сбер не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой, однако предлагает кредит с повышенным первоначальным взносом клиентам, которые ранее получили бы однозначный отказ, сообщила пресс-служба банка.
Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что клиенты Сбербанка пожаловались на повышение первоначального взноса по ипотеке до 30% по уже одобренным заявкам. По их данным, изначально банк одобрил кредит с взносом в 15-20%, однако перейти к следующему этапу его оформления смогли только те, кто согласились внести сразу 35%.
«Информация об изменениях первоначального взноса по уже одобренным заявкам не соответствует действительности. Банк не повышает требования по уже одобренным заявкам перед сделкой. По заявкам, где ранее был бы однозначный отказ, Банк стал предлагать кредит на индивидуальных условиях, например, с увеличенным первоначальным вносом для снижения кредитной нагрузки», — сообщили в банке.