Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже

Также на курс европейской валюты влияет и энергетический кризис в регионе. На фоне сокращения объемов поставок газа «Газпромом» через «Северный поток» цены на природный газ в Европе очень сильно выросли – за последние три месяца цена на августовский фьючерс на бирже ICE выросла на 77,6%, превысив $1935 за 1000 куб. м. Резкий рост цен на газ в Европе может привести к стагфляции в еврозоне, ЕЦБ придется действовать намного осторожнее, чем ФРС, говорит стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Неопределенные настроения усиливаются и из-за проведения плановых технических работ на газопроводе «Северный поток», отмечает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.