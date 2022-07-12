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Финансы

Курсы евро и доллара сравнялись на Мосбирже

Ведомости

Евро и доллар 12 июля сравнялись по цене, следует из данных Московской биржи. На открытии торгов курс доллара снизился до 59,3 руб./доллар. Евро опустилось до 59,3 руб./евро. В моменте курс доллара превысил стоимость евро в рублях.

Банк России установил цену за доллар 12 июля в 61,305 руб., за евро – 61,806 руб. По данным на 11:38 по мск доллар обогнал евро и торговался по курсу 59,21 руб./доллар, евро – 59,15 руб./евро.

Евро падает против доллара в течение года – на 17,8% относительно июня 2021 г. По мнению экспертов, ключевая причина подобной динамики – расхождение политики Федеральной резервной системы США (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ), который слишком медленно реагирует на рост инфляции в еврозоне. Базовая ставка ФРС достигла диапазона 1,5–1,75%, тогда как в ЕЦБ она все еще остается на минус 0,5%. Даже после ожидаемых повышений ставки центробанками в конце июля ставка ЕЦБ будет существенно ниже диапазона ФРС, считает финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович.

Также на курс европейской валюты влияет и энергетический кризис в регионе. На фоне сокращения объемов поставок газа «Газпромом» через «Северный поток» цены на природный газ в Европе очень сильно выросли – за последние три месяца цена на августовский фьючерс на бирже ICE выросла на 77,6%, превысив $1935 за 1000 куб. м. Резкий рост цен на газ в Европе может привести к стагфляции в еврозоне, ЕЦБ придется действовать намного осторожнее, чем ФРС, говорит стратег по рынкам валют и процентных ставок SberCIB Investment Research Юрий Попов. Неопределенные настроения усиливаются и из-за проведения плановых технических работ на газопроводе «Северный поток», отмечает аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.

Ранее по теме: Евро приблизился к паритету с долларом. Что это значит?

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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