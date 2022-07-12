Песков заявил об особом внимании правительства к укреплению рубля
Излишнее усиление курса рубля вызывает особое внимание правительства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Все-таки это не наша прерогатива высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе национальной валюты. Но, скажем так, излишнее усиление рубля - это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора, и этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — отметил Песков.
На вопрос, какие эмоции вызывает в Кремле снижение курса доллара, Песков заявил, что это не должно вызывать эмоций. «Это вопрос связан с функционированием экономики и с совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями», — подчеркнул он.
На открытии торгов на Мосбирже 12 июля курсы доллара и евро практически сравнялись. Курс доллара составил 59,3 руб., курс евро - также 59,3 руб. По данным на 12:53, доллар стоил 59,2 руб., а евро — 58,98 руб.
Экономике страны крепкий рубль не выгоден – из-за этого снижаются поступления в бюджет нефтегазовых доходов, на которые приходится больше трети всех доходов. Каждые 10 руб., на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Если рубль укрепляется на единицы, бюджет теряет от 130 млрд до 200 млрд руб.
В интервью «Ведомостям» министр подчеркнул, что не стал бы называть курс доллара по 50 руб. «новой реальностью» России. Нынешний курс доллара вызывает беспокойство у российских экспортеров, выручка которых в рублях сокращается. По мнению министра, в России нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала бы в условиях бюджетного правила.
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