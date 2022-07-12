Песков заявил об особом внимании правительства к укреплению рубля

Экономике страны крепкий рубль не выгоден – из-за этого снижаются поступления в бюджет нефтегазовых доходов, на которые приходится больше трети всех доходов. Каждые 10 руб., на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Если рубль укрепляется на единицы, бюджет теряет от 130 млрд до 200 млрд руб.