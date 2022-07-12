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Финансы

Песков заявил об особом внимании правительства к укреплению рубля

Ведомости

Излишнее усиление курса рубля вызывает особое внимание правительства, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Все-таки это не наша прерогатива высказывать точные параметры желаемых курсов валют, в том числе национальной валюты. Но, скажем так, излишнее усиление рубля -  это тема для особого внимания правительства, нашего мегарегулятора, и этот вопрос действительно высоко стоит в повестке дня», — отметил Песков.

На вопрос, какие эмоции вызывает в Кремле снижение курса доллара, Песков заявил, что это не должно вызывать эмоций. «Это вопрос связан с функционированием экономики и с совершенно конкретными цифровыми показателями, а не эмоциями», — подчеркнул он.

На открытии торгов на Мосбирже 12 июля курсы доллара и евро практически сравнялись. Курс доллара составил 59,3 руб., курс евро - также 59,3 руб. По данным на 12:53, доллар стоил 59,2 руб., а евро — 58,98 руб.

Экономике страны крепкий рубль не выгоден – из-за этого снижаются поступления в бюджет нефтегазовых доходов, на которые приходится больше трети всех доходов. Каждые 10 руб., на которые укрепляется рубль, стоят бюджету более 1 трлн руб., говорил министр финансов Антон Силуанов. Если рубль укрепляется на единицы, бюджет теряет от 130 млрд до 200 млрд руб.

В интервью «Ведомостям» министр подчеркнул, что не стал бы называть курс доллара по 50 руб. «новой реальностью» России. Нынешний курс доллара вызывает беспокойство у российских экспортеров, выручка которых в рублях сокращается. По мнению министра, в России нужно воссоздать систему предсказуемости курсообразования, которая действовала бы в условиях бюджетного правила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных