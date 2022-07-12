Медведев призвал россиян хранить деньги в рублях
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев призвал россиян хранить деньги в рублях. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Лучшей защитой от протухающего евро станет переход на новые способы оплаты в торговле с нашими надежными партнерами, включая использование национальных валют – российского рубля, китайского юаня, индийской рупии и др. В будущем возможно и создание новой резервной валюты стран БРИКС. Современному миру явно мало доллара, евро и фунта стерлингов. Пока же $1 = 1 евро. Храните сбережения в рублях!» — заявил Медведев.
Он отметил, что ранее сегодня курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет, что означает, что прогнозы по наступлению системного кризиса в еврозоне «начинают сбываться». По его словам, из-за введения антироссийских санкций в ЕС начался спад производства, высокая продуктовая инфляция, товары потеряли свою конкурентоспособность, а зимой не будет тепла в домах из-за отсутствия российского газа. Это подтверждает крайне непродуманный характер санкций и то, что они вредны самому ЕС, говорится в сообщении политика.
Медведев полагает, что европейская валюта, дешевеющая относительно американской, «стала отличным маркером того, кто платит звонкой монетой за кровавый кризис в «Незалежной»». «Вашингтон на пару с Лондоном развели европейцев как наперсточники. Известно, что война есть продолжение политики другими средствами. Затевая экономическую бойню, надо было просчитать свои собственные валютно-экономические проблемы, а не просто вводить дурные рестрикции», — заявил он.
По его словам, в Вашингтоне эту формулу знают гораздо лучше, чем в Брюсселе, и «наказывают» себя гораздо реже, долго просчитывая последствия. «Впрочем, платежеспособность Европы беспокоит нас мало. Нам нужно заниматься адаптацией своей экономики к новым весьма сложным условиям. Решать проблемы в промышленности, включая обеспечение технологического суверенитета. Здесь еще очень много дел», — подчеркнул он.
На открытии торгов на Мосбирже 12 июля курсы доллара и евро практически сравнялись. Курс доллара составил 59,3 руб., курс евро - также 59,3 руб. По данным на 15:24, доллар стоил 58,1 руб., евро — 58,2 руб.
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