Медведев призвал россиян хранить деньги в рублях

Он отметил, что ранее сегодня курсы доллара и евро сравнялись впервые за 20 лет, что означает, что прогнозы по наступлению системного кризиса в еврозоне «начинают сбываться». По его словам, из-за введения антироссийских санкций в ЕС начался спад производства, высокая продуктовая инфляция, товары потеряли свою конкурентоспособность, а зимой не будет тепла в домах из-за отсутствия российского газа. Это подтверждает крайне непродуманный характер санкций и то, что они вредны самому ЕС, говорится в сообщении политика.