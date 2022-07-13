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Финансы

ЦБ выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов за полгода

Ведомости

Банк России за первые шесть месяцев текущего года выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов, передает пресс-служба регулятора. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По информации ЦБ, количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше чем в два.

«Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты», — говорится в сообщении регулятора. Специалисты также отмечают дробление крупных пирамид на более мелкие. При этом около 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.

ЦБ ранее раскрыл новую мошенническую схему, когда злоумышленники звонят людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и получают доступ к дистанционному управлению их банковским счетом. Мошенники могут использовать разные легенды, в том числе скорую блокировку номера абонента.

В таких случаях специалисты советуют абонентам прервать разговор, а затем самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных