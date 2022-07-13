ЦБ выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов за полгода
Банк России за первые шесть месяцев текущего года выявил более 2000 финансовых пирамид и нелегалов, передает пресс-служба регулятора. Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
По информации ЦБ, количество выявленных финансовых пирамид выросло в 6,5 раза, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг — почти в три раза, нелегальных кредиторов — больше чем в два.
«Злоумышленники активизировались, воспользовавшись особенностями экономической ситуации. Они активно рекламировали «займы от частных лиц», вложения в «нестандартные» псевдоинвестиционные проекты», — говорится в сообщении регулятора. Специалисты также отмечают дробление крупных пирамид на более мелкие. При этом около 80% пирамид и нелегалов действуют онлайн.
ЦБ ранее раскрыл новую мошенническую схему, когда злоумышленники звонят людям под видом сотрудников службы поддержки оператора сотовой связи и получают доступ к дистанционному управлению их банковским счетом. Мошенники могут использовать разные легенды, в том числе скорую блокировку номера абонента.
В таких случаях специалисты советуют абонентам прервать разговор, а затем самостоятельно позвонить в службу поддержки мобильного оператора по номеру, который указан на его официальном сайте.
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