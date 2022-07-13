В России могут узаконить исламский банкинг
В скором времени в России может быть узаконен исламский банкинг, основанный на принципах шариата и предполагающий отсутствие процентных доходов со вкладов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию».
В документе отмечается, что стандартные банковские продукты не вписываются в исламские законы из-за возможности ссужать деньги под проценты, и потому банки не могут оказывать услуги исламского банкинга. Этим будут заниматься некредитные финансовые организации специального вида – организации партнерского финансирования (ОПФ), уточняется в пояснительной записке к основному проекту. Если законопроект будет одобрен, они будут внесены в реестр ЦБ, а также состоять в саморегулируемой организации (СРО).
Авторы законопроекта отмечают, что в «новой ситуации, характеризующейся разрывом связей с западными финансовыми рынками, возрастает потребность российских граждан, компаний реального сектора экономики, а также финансовых институтов в инструментах партнерского (исламского) финансирования».
ОПФ, согласно проекту, смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах, что в целом напоминает доверительное управление. Помимо этого, ОПФ смогут предоставлять денежные займы без последующего вознаграждения, финансировать торговую и производственную деятельность компании, участвуя в ее уставном капитале, а также давать поручительства.
Накануне, 12 июля, глава комитета Госдумы по финансовому комитету Анатолий Аксаков сообщил, что проекты законов, регулирующих исламский банкинг в России, могут быть внесены в Госдуму до конца недели.
ЦБ в целом положительно относится к инициативе узаконить исламский банкинг и считает, что это «даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора». Развивать новую систему Банк России планирует поэтапно. Одним из документов, которые предполагается внести в Думу на этой неделе, является проект закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налогообложение операций партнерского финансирования" в Чеченской Республике, а также в республиках Татарстан, Башкортостан и Дагестан». Согласно ему, эксперимент будет проводиться с 2023 по 2025 год и предполагает освобождение ряда операций ОПФ от налога на добавленную стоимость и на прибыль.
В мае прошлого года сообщалось о создании при комитете Госдумы по финансовому рынку рабочей группы по исламским финансам, которая должна была представить точечные изменения в законы для дальнейшего привлечения финансов из ОАЭ и других исламских стран. Исламский банкинг содержит ряд ограничений. В частности, под запретом находятся выплата процентов (риба), а также финансирование игорного бизнеса, производства свинины и алкогольной продукции.
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