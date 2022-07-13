В России могут узаконить исламский банкинг

ЦБ в целом положительно относится к инициативе узаконить исламский банкинг и считает, что это «даст большие возможности для развития кредитования экономики и развития финансового сектора». Развивать новую систему Банк России планирует поэтапно. Одним из документов, которые предполагается внести в Думу на этой неделе, является проект закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налогообложение операций партнерского финансирования" в Чеченской Республике, а также в республиках Татарстан, Башкортостан и Дагестан». Согласно ему, эксперимент будет проводиться с 2023 по 2025 год и предполагает освобождение ряда операций ОПФ от налога на добавленную стоимость и на прибыль.