Внешний долг России за первое полугодие снизился почти на 2%
Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2022 г. составил $472,8 млрд, следует из данных Банка России. За март - июнь показатель снизился на $9,2 млрд, или на 1,9%.
«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2022 г. составил $472,8 млрд, снизившись с начала года на $9,2 млрд, или на 1,9%. Динамика показателя обусловлена уменьшением иностранной задолженности прочих секторов», — говорится в сообщении регулятора.
27 июня компания Moody's сообщила, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, не выплатив $100 млн по своему внешнему долгу. Тогда же о дефолте по суверенным еврооблигациям заявило агентство Bloomberg. С такой оценкой не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платеж по еврооблигациям был совершен в мае. Он отметил, что тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.
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