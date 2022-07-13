Внешний долг России за первое полугодие снизился почти на 2%

27 июня компания Moody's сообщила, что Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, не выплатив $100 млн по своему внешнему долгу. Тогда же о дефолте по суверенным еврооблигациям заявило агентство Bloomberg. С такой оценкой не согласились в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что платеж по еврооблигациям был совершен в мае. Он отметил, что тот факт, что платежи не дошли до получателей из-за санкций, не является основанием, чтобы объявить дефолт.