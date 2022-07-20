ЦБ смягчил валютные ограничения для импортеров и банков-нерезидентов

Более того, ЦБ разрешит банкам-нерезидентам, которые находятся в недружественных странах, совершать сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую на российском рынке. Однако это будет возможно при условии, что цены в подобных договорах не отклонятся более чем на 2% от аналогичных инструментов на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения.