ЦБ смягчил валютные ограничения для импортеров и банков-нерезидентов
Центральный банк России принял решение отменить лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, а также результаты интеллектуальной деятельности для компаний-импортеров и банков-нерезидентов, сообщает пресс-служба регулятора.
«Такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам», — говорится в сообщении.
Более того, ЦБ разрешит банкам-нерезидентам, которые находятся в недружественных странах, совершать сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую на российском рынке. Однако это будет возможно при условии, что цены в подобных договорах не отклонятся более чем на 2% от аналогичных инструментов на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения.
Ранее сегодня ЦБ предложил увеличить размер активов, что необходимы для получения статуса квалифицированного инвестора. Сумму предлагается поднять с 6 млн до 30 млн руб. Согласно заявлениям представителей регулятора, «это соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу».
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