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Финансы

ЦБ смягчил валютные ограничения для импортеров и банков-нерезидентов

Ведомости

Центральный банк России принял решение отменить лимит в 30% по авансовым платежам в пользу нерезидентов по импортным контрактам на услуги, работы, а также результаты интеллектуальной деятельности для компаний-импортеров и банков-нерезидентов, сообщает пресс-служба регулятора. 

«Такое решение направлено на поддержку внешнеэкономической деятельности, создание условий для выстраивания новых логистических цепочек по импортным поставкам», — говорится в сообщении. 

Более того, ЦБ разрешит банкам-нерезидентам, которые находятся в недружественных странах, совершать сделки купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на другую на российском рынке. Однако это будет возможно при условии, что цены в подобных договорах не отклонятся более чем на 2% от аналогичных инструментов на российских биржевых торгах и на международных рынках на момент заключения. 

Ранее сегодня ЦБ предложил увеличить размер активов, что необходимы для получения статуса квалифицированного инвестора. Сумму предлагается поднять с 6 млн до 30 млн руб. Согласно заявлениям представителей регулятора, «это соответствует мировой практике определения квалификации по имущественному статусу».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных