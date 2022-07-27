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Финансы

ФРС США повысила базовую ставку до 2,25-2,5% годовых

Ведомости

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.

«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 2,25 до 2,5% и ожидает, что дальнейшие увеличения целевого диапазона будут уместными», – говорится в сообщении регулятора.

Сегодняшнее повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Такое повышение ставки было заложено в ожидания рынка – это следовало из комментариев председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и других представителей американского регулятора.

В последний раз ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г. Опрошенные неделю назад «Ведомостями» аналитики прогнозировали повышение регулятором ставки на эту же величину и в этот раз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных