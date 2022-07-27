ФРС США повысила базовую ставку до 2,25-2,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о повышении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов — до 2,25-2,5% годовых, сообщается на сайте регулятора.
«Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. В поддержку этих целей комитет решил поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам с 2,25 до 2,5% и ожидает, что дальнейшие увеличения целевого диапазона будут уместными», – говорится в сообщении регулятора.
Сегодняшнее повышение ставки стало четвертым по счету за последние полгода. В марте регулятор впервые с 2018 г. повысил ставку на 0,25 процентного пункта — до 0,25–0,5% годовых. Следующее повышение состоялось в начале мая — сразу на 0,5 п. п. до 0,75–1%. Такое повышение ставки было заложено в ожидания рынка – это следовало из комментариев председателя Федрезерва Джерома Пауэлла и других представителей американского регулятора.
В последний раз ФРС повысила ставку 15 июня на 75 б. п. до 1,5-1,75% годовых. Это стало самым большим повышением с 1994 г. Опрошенные неделю назад «Ведомостями» аналитики прогнозировали повышение регулятором ставки на эту же величину и в этот раз.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.