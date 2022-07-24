Йеллен отрицает наличие признаков рецессии в экономике США

С начала года ФРС поднимала ставку три раза в общей сложности на 150 б. п. Проблема зашкаливающей инфляции стоит остро не только в США (8,6% на конец мая), но и во всем мире. 9 июня ЕЦБ объявил об ужесточении своей денежно-кредитной политики и намерении начать повышать ставку в июле, а 16 июня и Банк Англии повысил ставку на 0,25 п. п. до 1,25%, сославшись на сохраняющееся ценовое давление и напряженную ситуацию на рынке труда. На минувшей неделе повысили процентные ставки также центральные банки Швейцарии, Тайваня и Бразилии.