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Экономика

Йеллен отрицает наличие признаков рецессии в экономике США

Ведомости

Экономика США замедляется, это необходимое явление после быстрого роста, заявила глава минфина страны Джанет Йеллен. Она отметила, что признаков рецессии нет.

«Экономика замедляется: в прошлом году она росла очень быстро, на 5,5%, это привело к возвращению на работу людей, потерявших ее из-за пандемии. Это не экономика во время рецессии. Мы в период перемен, когда рост замедляется. Это необходимо и соответствует ситуации», — сказала Йеллен в интервью NBC (цитата по «РИА Новости»).

Федеральная резервная система (ФРС) предпринимает все более агрессивные действия для решения проблемы разогнавшейся инфляции, заявила 19 июня Йеллен в интервью телеканалу ABC. Она подчеркнула при этом, что рецессия не неизбежна. Йеллен также считает, что «неприемлемо высокая» инфляция – глобальное явление, немедленно сбить ее не удастся.

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С начала года ФРС поднимала ставку три раза в общей сложности на 150 б. п. Проблема зашкаливающей инфляции стоит остро не только в США (8,6% на конец мая), но и во всем мире. 9 июня ЕЦБ объявил об ужесточении своей денежно-кредитной политики и намерении начать повышать ставку в июле, а 16 июня и Банк Англии повысил ставку на 0,25 п. п. до 1,25%, сославшись на сохраняющееся ценовое давление и напряженную ситуацию на рынке труда. На минувшей неделе повысили процентные ставки также центральные банки Швейцарии, Тайваня и Бразилии.

Рост процентных ставок влияет на оценку акций, поскольку более высокие ставки увеличивают стоимость капитала для бизнеса и увеличивают ставку дисконтирования, используемую в моделях оценки акций.

 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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