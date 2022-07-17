Глубокий кризис, стагфляция или технический спад: что ждет мировую экономику

Глубокий кризис, стагфляция или технический спад: что ждет мировую экономикуРецессия будет официально зафиксирована в середине 2023 года, ожидают эксперты
Экономисты западных аналитических институтов все чаще предупреждают о риске близкой рецессии в крупнейших развитых странах и меняют свои оценки исключительно в негативную сторону.
С прогнозом спада в США и Германии 15 июля выступили экономисты Deutsche Bank. По их мнению, на рынках произошли серьезные изменения после публикации 13 июля данных, показавших ускорение роста потребительских цен в США. Динамика фьючерсных рынков позволяет почти со 100%-ной вероятностью ожидать рецессии в американской экономике до конца 2022 г. Эксперты Deutsche Bank прогнозируют спад в Германии на 1% в 2023 г. из-за проблем с энергоносителями.
В докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 12 июля, подчеркивается, что США будет «все сложнее» избегать рецессии. Институт ухудшил оценки экономики: прогноз роста на 2022 г. снижен с 2,9 до 2,3%, ожидание реального роста ВВП на 2023 г. – с 1,7 до 1,0%. Спустя несколько дней директор департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейла Пазарбашиоглу в интервью Bloomberg предупредила, что в следующем отчете планируется еще более существенно понизить прогноз глобального экономического роста.