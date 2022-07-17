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Глубокий кризис, стагфляция или технический спад: что ждет мировую экономику

Рецессия будет официально зафиксирована в середине 2023 года, ожидают эксперты
Антон Козлов
Инфляция в США бьет 40-летние рекорды / Frederic J. BROWN / AFP

Экономисты западных аналитических институтов все чаще предупреждают о риске близкой рецессии в крупнейших развитых странах и меняют свои оценки исключительно в негативную сторону.

С прогнозом спада в США и Германии 15 июля выступили экономисты Deutsche Bank. По их мнению, на рынках произошли серьезные изменения после публикации 13 июля данных, показавших ускорение роста потребительских цен в США. Динамика фьючерсных рынков позволяет почти со 100%-ной вероятностью ожидать рецессии в американской экономике до конца 2022 г. Эксперты Deutsche Bank прогнозируют спад в Германии на 1% в 2023 г. из-за проблем с энергоносителями.

В докладе Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном 12 июля, подчеркивается, что США будет «все сложнее» избегать рецессии. Институт ухудшил оценки экономики: прогноз роста на 2022 г. снижен с 2,9 до 2,3%, ожидание реального роста ВВП на 2023 г. – с 1,7 до 1,0%. Спустя несколько дней директор департамента МВФ по вопросам стратегии, политики и анализа Джейла Пазарбашиоглу в интервью Bloomberg предупредила, что в следующем отчете планируется еще более существенно понизить прогноз глобального экономического роста.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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