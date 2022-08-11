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SpaceX потеряла субсидии правительства США в размере $900 млн

Ведомости

Компания Илона Маска SpaceX потеряла субсидии от правительства США в размере $900 млн из-за решения Федеральной комиссии по связям США (FCC), сообщает телеканал CNN. Регулирующие органы сослались на то, что представленная SpaceX спутниковая сеть Starlink не смога продемонстрировать обещанные результаты.

«После тщательного юридического, технического и политического анализа мы отклоняем эти заявки. Потребители заслуживают надежной и доступной высокоскоростной широкополосной связи. <…> Мы не можем позволить себе субсидировать предприятия, которые не обеспечивают обещанных скоростей или вряд ли будут соответствовать требованиям программы», — сказала председатель FCC Джессика Розенворсель.

Компания Маска выиграла почти $900 млн субсидий на аукционе FCC с общим фондом в $9,2 млрд еще в декабре 2021 г., писал CNBC. В ведомстве отмечали, что субсидии «будут распределяться в течение следующих 10 лет в виде равных ежемесячных платежей». Условием для получения денег было выполнение всех этапов развертывания широкополосных услуг в тех регионах, на которые были поданы и выиграны заявки.

Накануне стало известно, что Маск продал 7,9 млн акций компании Tesla на сумму $6,88 млрд. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск продал акции с 5 по 9 августа, после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа. Предприниматель сделал это для того, чтобы закрыть сделку с Twitter, если это потребуется. Если Маску все же не придется покупать Twitter по решению суда, то он выкупит акции обратно, отметил основатель Tesla.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных