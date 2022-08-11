SpaceX потеряла субсидии правительства США в размере $900 млн
Компания Илона Маска SpaceX потеряла субсидии от правительства США в размере $900 млн из-за решения Федеральной комиссии по связям США (FCC), сообщает телеканал CNN. Регулирующие органы сослались на то, что представленная SpaceX спутниковая сеть Starlink не смога продемонстрировать обещанные результаты.
«После тщательного юридического, технического и политического анализа мы отклоняем эти заявки. Потребители заслуживают надежной и доступной высокоскоростной широкополосной связи. <…> Мы не можем позволить себе субсидировать предприятия, которые не обеспечивают обещанных скоростей или вряд ли будут соответствовать требованиям программы», — сказала председатель FCC Джессика Розенворсель.
Компания Маска выиграла почти $900 млн субсидий на аукционе FCC с общим фондом в $9,2 млрд еще в декабре 2021 г., писал CNBC. В ведомстве отмечали, что субсидии «будут распределяться в течение следующих 10 лет в виде равных ежемесячных платежей». Условием для получения денег было выполнение всех этапов развертывания широкополосных услуг в тех регионах, на которые были поданы и выиграны заявки.
Накануне стало известно, что Маск продал 7,9 млн акций компании Tesla на сумму $6,88 млрд. Согласно документам Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск продал акции с 5 по 9 августа, после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа. Предприниматель сделал это для того, чтобы закрыть сделку с Twitter, если это потребуется. Если Маску все же не придется покупать Twitter по решению суда, то он выкупит акции обратно, отметил основатель Tesla.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.