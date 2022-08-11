SpaceX потеряла субсидии правительства США в размере $900 млн

Компания Маска выиграла почти $900 млн субсидий на аукционе FCC с общим фондом в $9,2 млрд еще в декабре 2021 г., писал CNBC. В ведомстве отмечали, что субсидии «будут распределяться в течение следующих 10 лет в виде равных ежемесячных платежей». Условием для получения денег было выполнение всех этапов развертывания широкополосных услуг в тех регионах, на которые были поданы и выиграны заявки.