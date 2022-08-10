Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд
Основатель и генеральный директор Tesla Илон Маск продал 7,9 млн акции компаний на сумму $6,88 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
Согласно документам SEC, Маск продал акции с 5 по 9 августа, после ежегодного собрания акционеров Tesla, которое состоялось 4 августа.
По оценке Bloomberg, за последние 10 месяцев бизнесмен продал акции Tesla на общую сумму $32 млрд. В предыдущий раз это случилось в конце апреля. Тогда речь шла о пакете акций в $8,4 млрд. После этого Маск заявлял, что планов продавать ценные бумаги у него больше нет.
Передумать владельца компании Tesla заставила ситуация с Twitter. На платформе бизнесмен пояснил, что продал акции на случай, если ему все же придется закрывать сделку по покупке социальной сети. «Важно избежать экстренной продажи акций Tesla», — добавил Маск. На вопрос другого пользователя, собирается ли гендиректор производителя электрокаров выкупить свои акции обратно, если сделка все же не состоится, Маск ответил утвердительно.
В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за 44 млрд долларов, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной разрыва адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности, отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.
В корпорации же считают, что Маск решил выйти из сделки из-за падения стоимости акций Twitter с момента решения о покупке соцсети. 13 июля Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить миллиардера завершить сделку. Маск подал встречный иск, попросив суд не раскрывать подробности документа.
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