Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд

В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за 44 млрд долларов, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной разрыва адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности, отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.