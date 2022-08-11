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Бизнес

Маск обвинил Twitter в сокрытии свидетелей по делу о покупке компании

Ведомости

Владелец Tesla и SpaceX Илон Маск обвиняет Twitter в сокрытии ключевых свидетелей, которых адвокаты бизнесмена хотят расспросить в рамках судебного разбирательства по принудительному выкупу Маском социальной сети, пишет Bloomberg.

Как пишет агентство, представители Маска направили письмо главе канцелярии штата Делавэр Кэтлин Маккормик с просьбой принудить Twitter раскрыть имена своих сотрудников, ответственных за оценку доли спам и бот-аккаунтов на платформе. Адвокаты Twitter утверждают, что передали всю необходимую информацию, однако защита Маска настаивает на том, что сотрудники компании, информация о которых была получена, недостаточно посвящены в данный вопрос.

Накануне стало известно, что Маск продал 7,9 млн акций Tesla на сумму $6,88 млрд. Бизнесмен пояснил, что продал акции на случай, если ему все же придется закрывать сделку по покупке социальной сети. «Важно избежать экстренной продажи акций Tesla», — добавил Маск.

В конце апреля 2022 г. Илон Маск заявил, что покупает 100% акций Twitter за $44 млрд, но в итоге отказался от сделки в начале июля. Причиной разрыва адвокаты бизнесмена называли нежелание Twitter предоставлять Маску необходимую информацию и игнорирование его запросов. В частности отмечалось, что с командой Илона Маска так и не поделились отчетами о фейковых аккаунтах и спаме на платформе, из-за чего бизнесмену не удалось оценить бизнес-потенциал площадки.

В корпорации же считают, что Маск решил выйти из сделки из-за падения стоимости акций Twitter с момента решения о покупке соцсети. 13 июля Twitter подал в суд на Маска, чтобы заставить миллиардера завершить сделку. В конце июля Маск подал встречный иск, попросив суд не раскрывать подробностей документа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных