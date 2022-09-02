Зампред ЦБ Тулин: валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые
«Исполнение банками обязательств платежом в «токсичных» валютах становится все более и более проблематичным. Можно сказать, что изменилась экономическая сущность валютных счетов: они фактически превращаются в рублевые с привязкой к валютному курсу», – рассказал он.
Банки, отметил Тулин, раньше клиентов поняли, что традиционные мировые валюты стали «токсичными». Сейчас они не могут исполнять свои валютные обязательства из-за нехватки наличной валюты и проблем с переводами за границу и оплатой банковскими картами за границей. Из-за этого ряд банков и стали вводить комиссии для физлиц за хранение долларов и евро, а также убирать из продуктовых линеек валютные вклады. Первый зампред ЦБ считает, что банки, выдавливая таким образом клиентов из валютной формы сбережений, «делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов».
В своем интервью Тулин также высказал мнение, что намного безопаснее хранить и использовать в расчетах валюты стран, не поддержавших санкции против России.
«Теоретически есть риск, что отдельные страны вдруг присоединятся к санкциям. Однако на практике географическое распределение геополитических рисков достаточно стабильно и предсказуемо», – считает он.
В начале августа Банк России опубликовал обзор перспектив финансового рынка в условиях санкций, в котором, в частности, приоритетным называется неизбежный постепенный отказ от использования валют недружественных государств во внутреннем и внешнем платежном обороте. Российские банки, считает ЦБ, несут риски не только прямых потерь по активам в долларах или евро, которые рискуют оказаться заблокированными, но и потерь по кредитам в недружественных валютах, выданным российским заемщикам и заемщикам из дружественных государств: провести платеж в «токсичной» валюте в счет погашения кредита может оказаться затруднительно из-за правовых и операционных ограничений.
Компаниям тоже целесообразно перевести накопленные валютные средства в валютах недружественных стран в иные валюты. ЦБ полагает, что компании с госучастием должны это делать директивно – посредством рекомендаций правительства. Аналогичные рекомендации правительства могут касаться необходимости отказа от использования в новых контрактах недружественных валют, а где это невозможно в сжатые сроки – включение в контракты условий, допускающих исполнение требований в рублях или дружественных валютах.
В марте Банк России ужесточил контроль за оборотом наличной валюты в стране. По решению регулятора до 9 сентября (а впоследствии – до 9 марта 2023 г.) в банках нельзя будет купить валюту наличными, а при необходимости снятия сбережения могли быть конвертированы только в рубли. 18 апреля регулятор разрешил банкам продавать наличную валюту, которая поступила в кассы с 9 апреля. 19 мая ЦБ снял ограничения на продажу наличной валюты за исключением доллара и евро. Разрешение продавать без ограничений валюту, отличную от доллара США и евро, в ЦБ объяснили наличием у банков остатков иностранных банкнот.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса