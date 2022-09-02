Зампред ЦБ Тулин: валютные счета россиян фактически превращаются в рублевые

Банки, отметил Тулин, раньше клиентов поняли, что традиционные мировые валюты стали «токсичными». Сейчас они не могут исполнять свои валютные обязательства из-за нехватки наличной валюты и проблем с переводами за границу и оплатой банковскими картами за границей. Из-за этого ряд банков и стали вводить комиссии для физлиц за хранение долларов и евро, а также убирать из продуктовых линеек валютные вклады. Первый зампред ЦБ считает, что банки, выдавливая таким образом клиентов из валютной формы сбережений, «делают благое дело не столько для себя, сколько для самих клиентов».