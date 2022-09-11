Bloomberg сообщил об оттоке $83 млрд из европейских биржевых фондов за полгода
Инвесторы вывели $3,4 млрд из фондов акций европейских компаний с 31 августа по 7 сентября, в результате чего отток инвестиций за полгода достиг $83 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные EPFR Global.
От европейских активов избавились инвестиционная компания BlackRock и крупнейший в регионе управляющий активами Amundi. Аналитики Bank of America и JPMorgan Chase снизили прогнозы на конец года для индексов Stoxx 600 и Euro Stoxx 50 соответственно, отмечает агентство.
Bloomberg напоминает, что похожая ситуация на рынке сложилась в первом полугодии 2019 г., когда инвесторы вывели из европейских бумаг $80 млрд. В этот же период из мировых акций было выведено $200 млрд.
Эта тенденция объясняется энергетическим кризисом, вызванным санкциями против России, а также угрозой рецессии в Европе, отмечает агентство. Кроме того, ЕЦБ резко повысил ключевую ставку до 1,25%.
Amundi, под управлением которой около $2 трлн, последней заявила, что пришло время покинуть европейские акции. «Есть относительные преимущества в отношении США, но не Европы», — заявил Bloomberg замдиректора по информационным технологиям Amundi Маттео Джермано. По его словам, Европа «больше подвержена стагфляционному шоку», который усугубляется геополитической напряженностью.
В целом ситуация с финансовыми активами в Европе выглядит более мрачной, чем в других частях мира. Отток средств из ETF, ориентированных на Европу, является самым большим как минимум за 15 лет, в то время как такие регионы, как США, продолжают привлекать инвестиции, отмечает агентство. По данным Deutsche Bank, в этом году управляющие капиталом направили $166 млрд в глобальные биржевые фонды.
По словам стратега Bank of America Миллы Савовой, надвигающееся замедление экономического роста непропорционально ударит по европейским акциям, даже несмотря на то что высокая инфляция снижает потенциальную доходность облигаций.
Ранее «Ведомости» сообщали, что в России активно развивается внебиржевой рынок еврооблигаций, включая бумаги отечественных эмитентов и суверенного долга, — брокеры продают инвесторам бонды с существенным дисконтом. В сентябре ЦБ РФ решил ограничить продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. С 1 октября брокеры перестанут выполнять поручения неквалифицированных инвесторов по покупке акций организаций из недружественных стран. Ограничения будет действовать при условии, что доля таких бумаг в портфеле инвестора превышает 15%.