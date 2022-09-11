Bloomberg сообщил об оттоке $83 млрд из европейских биржевых фондов за полгода

В целом ситуация с финансовыми активами в Европе выглядит более мрачной, чем в других частях мира. Отток средств из ETF, ориентированных на Европу, является самым большим как минимум за 15 лет, в то время как такие регионы, как США, продолжают привлекать инвестиции, отмечает агентство. По данным Deutsche Bank, в этом году управляющие капиталом направили $166 млрд в глобальные биржевые фонды.