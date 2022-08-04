В России активизировался внебиржевой рынок торговли евробондами

В России активизировался внебиржевой рынок торговли евробондамиБумагу можно купить с существенным дисконтом, но и риски не получить купон выше
В России активно развивается внебиржевой рынок еврооблигаций, включая бумаги отечественных эмитентов и суверенного долга, – брокеры продают инвесторам бонды с существенным дисконтом. «Ведомости» выяснили, каким образом российским профучастникам удается это делать.
В поисковых системах последние несколько недель появляется контекстная реклама российского брокера ITI Capital с предложением купить евробонды компаний и Минфина с дисконтом от 30 до 60%. Такая скидка возможна, потому что бонды выкупаются у нерезидентов, которые хотят избавиться от токсичных российских активов, а получить купонный доход невозможно после блокировки счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарно-клиринговых системах Clearstream и Euroclear.
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