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В России активизировался внебиржевой рынок торговли евробондами

Бумагу можно купить с существенным дисконтом, но и риски не получить купон выше
Софья Шелудченко
Максим Стулов / Ведомости

В России активно развивается внебиржевой рынок еврооблигаций, включая бумаги отечественных эмитентов и суверенного долга, – брокеры продают инвесторам бонды с существенным дисконтом. «Ведомости» выяснили, каким образом российским профучастникам удается это делать.

В поисковых системах последние несколько недель появляется контекстная реклама российского брокера ITI Capital с предложением купить евробонды компаний и Минфина с дисконтом от 30 до 60%. Такая скидка возможна, потому что бонды выкупаются у нерезидентов, которые хотят избавиться от токсичных российских активов, а получить купонный доход невозможно после блокировки счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарно-клиринговых системах Clearstream и Euroclear.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных