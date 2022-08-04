В России активизировался внебиржевой рынок торговли евробондами

В поисковых системах последние несколько недель появляется контекстная реклама российского брокера ITI Capital с предложением купить евробонды компаний и Минфина с дисконтом от 30 до 60%. Такая скидка возможна, потому что бонды выкупаются у нерезидентов, которые хотят избавиться от токсичных российских активов, а получить купонный доход невозможно после блокировки счетов Национального расчетного депозитария (НРД) в депозитарно-клиринговых системах Clearstream и Euroclear.