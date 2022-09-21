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Финансы

Минэк ожидает ослабления курса рубля в ближайшие годы

Ведомости

Курс рубля будет ослабляться в ближайшие годы, однако он останется крепче среднего уровня за последние пять лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.

«Ожидается ослабление относительно текущих значений курса рубля. В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет», — цитирует его «Интерфакс».

Инфляция по итогам этого года, по оценке Минэка, составит 12,4%, при этом в следующем году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы – до 4%. Нижняя же точка падения ВВП России будет пройдена в IV квартале, добавил он, по итогам года спад составит 2,9% ВВП, в 2023 г. – 0,8%, а в следующие два годы он сменится ростом на 2,6% ВВП.

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5 сентября министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций заявил, что экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация».

Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях, говорилось в сообщении министерства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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