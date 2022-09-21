Минэк ожидает ослабления курса рубля в ближайшие годы

Инфляция по итогам этого года, по оценке Минэка, составит 12,4%, при этом в следующем году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы – до 4%. Нижняя же точка падения ВВП России будет пройдена в IV квартале, добавил он, по итогам года спад составит 2,9% ВВП, в 2023 г. – 0,8%, а в следующие два годы он сменится ростом на 2,6% ВВП.