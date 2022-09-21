Минэк ожидает ослабления курса рубля в ближайшие годы
Курс рубля будет ослабляться в ближайшие годы, однако он останется крепче среднего уровня за последние пять лет, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на «правительственном часе» в Совете Федерации.
«Ожидается ослабление относительно текущих значений курса рубля. В то же время, это очень важно, реальный курс рубля будет в ближайшие годы на 10-15% крепче, чем за последние пять лет», — цитирует его «Интерфакс».
Инфляция по итогам этого года, по оценке Минэка, составит 12,4%, при этом в следующем году она замедлится до 5,5%, а в последующие годы – до 4%. Нижняя же точка падения ВВП России будет пройдена в IV квартале, добавил он, по итогам года спад составит 2,9% ВВП, в 2023 г. – 0,8%, а в следующие два годы он сменится ростом на 2,6% ВВП.
5 сентября министр экономического развития Максим Решетников во время выступления на итоговой стратегической сессии по основным направлениям экономической политики в условиях санкций заявил, что экономика России к 2030 г. превысит уровень 2021 г. на 17% в случае реализации целевого сценария «ускоренная адаптация».
Отмечалось, что предложенные системные решения должны помочь преодолеть спад и выйти на устойчивый рост уже в 2024 г. Предполагается, что позитивную динамику в первую очередь обеспечит внутренний рост – как потребительский, так и инвестиционный, приоритетные направления были выработаны на профильных сессиях, говорилось в сообщении министерства.