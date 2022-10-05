Курс доллара превысил 60 рублей впервые с конца сентября
Курс доллара в ходе валютных торгов превысил 60 руб. впервые с 23 сентября, следует из данных на сайте Мосбиржи. Евро поднималось выше 59 руб. впервые с 22 сентября.
По данным площадки, курс доллара по состоянию на 14:43 мск поднялся до 60,41 руб., евро — до 58,99 руб., затем — до 59,1 руб. Позже евро замедлил рост до 58,88 руб.
В конце сентября курс евро падал до 51,58 руб., что является восьмилетним минимумом. Европейская валюта в последний раз падала ниже сегодняшнего минимума 15 октября 2014 г. В течение восьми лет евро не торговался ниже 52 руб.
Банк России ранее разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках». Для этого будут использоваться дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов.
В подготовленном ЦБ проекте указания уточняется, что банковская отчетность будет использоваться для установления курса валют в случае отсутствия данных от Мосбиржи, а цифровые платформы внебиржевых торгов – уже в случае отсутствия данных от банков.
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