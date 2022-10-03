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Финансы

Курсы валют будут устанавливать на основе отчетности банков и внебиржевых площадок

Ведомости

Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках», сообщается на сайте регулятора.

«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», – говорится в сообщении.

В подготовленном ЦБ проекте указания уточняется, что банковская отчетность будет использоваться для установления курса валют в случае отсутствия данных от Мосбиржи, а цифровые платформы внебиржевых торгов – уже в случае отсутствия данных от банков.

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Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, писали ранее «Ведомости». В сентябре, согласно базовому сценарию, средний курс составит 61,1 руб., в октябре – 62,7 руб., в ноябре – 64,4 руб., в декабре – 66,2 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с сентябрем рубль потеряет к американской валюте около 8%. В 2023 г. прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 руб./$.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных