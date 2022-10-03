Курсы валют будут устанавливать на основе отчетности банков и внебиржевых площадок
Банк России разработал дополнительные процедуры установления официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю для «более точного отражения ситуации на рынках», сообщается на сайте регулятора.
«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», – говорится в сообщении.
В подготовленном ЦБ проекте указания уточняется, что банковская отчетность будет использоваться для установления курса валют в случае отсутствия данных от Мосбиржи, а цифровые платформы внебиржевых торгов – уже в случае отсутствия данных от банков.
Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, писали ранее «Ведомости». В сентябре, согласно базовому сценарию, средний курс составит 61,1 руб., в октябре – 62,7 руб., в ноябре – 64,4 руб., в декабре – 66,2 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с сентябрем рубль потеряет к американской валюте около 8%. В 2023 г. прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 руб./$.
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