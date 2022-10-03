Курсы валют будут устанавливать на основе отчетности банков и внебиржевых площадок

Минэкономразвития ожидает ослабления российской валюты к доллару до 66 руб. в декабре, писали ранее «Ведомости». В сентябре, согласно базовому сценарию, средний курс составит 61,1 руб., в октябре – 62,7 руб., в ноябре – 64,4 руб., в декабре – 66,2 руб. Таким образом, согласно оценкам Минэка, к концу года по сравнению с сентябрем рубль потеряет к американской валюте около 8%. В 2023 г. прогнозируется ослабление национальной валюты до 68,3 руб./$.