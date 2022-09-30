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Евро упал до восьмилетнего минимума

Ведомости

Курс евро упал до 51,58 руб. в ходе торгов на Московской бирже сегодня, 30 сентября. Падение составило 3,89 руб. по отношению к цене закрытия накануне, следует из данных Мосбиржи.

Европейская валюта в последний раз падала ниже сегодняшнего минимума 15 октября 2014 г. В течение восьми лет евро не торговался ниже 52 руб. 

Впервые с 21 июля доллар США торговался ниже 56 руб. По данным на 11:19 мск, американская валюта опустилась до 55,62 руб., что на 1,59 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. 

При этом по отношению к китайскому юаню рубль показывает стабильность. К 11:10 юань торговался по цене 8,1 руб., что на 0,02 руб. ниже цены закрытия 29 сентября.

Укрепление рубля происходит в том числе на геополитических новостях. Сегодня в 15:00 мск в Москве состоится церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал «объемное выступление» Путина, однако это не будет посланием президента Федеральному собранию, подчеркнул он. Песков также уточнил, что встреча Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей состоится на полях этой церемонии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных