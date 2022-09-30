Евро упал до восьмилетнего минимума

Укрепление рубля происходит в том числе на геополитических новостях. Сегодня в 15:00 мск в Москве состоится церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал «объемное выступление» Путина, однако это не будет посланием президента Федеральному собранию, подчеркнул он. Песков также уточнил, что встреча Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей состоится на полях этой церемонии.