Евро упал до восьмилетнего минимума
Курс евро упал до 51,58 руб. в ходе торгов на Московской бирже сегодня, 30 сентября. Падение составило 3,89 руб. по отношению к цене закрытия накануне, следует из данных Мосбиржи.
Европейская валюта в последний раз падала ниже сегодняшнего минимума 15 октября 2014 г. В течение восьми лет евро не торговался ниже 52 руб.
Впервые с 21 июля доллар США торговался ниже 56 руб. По данным на 11:19 мск, американская валюта опустилась до 55,62 руб., что на 1,59 руб. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
При этом по отношению к китайскому юаню рубль показывает стабильность. К 11:10 юань торговался по цене 8,1 руб., что на 0,02 руб. ниже цены закрытия 29 сентября.
Укрепление рубля происходит в том числе на геополитических новостях. Сегодня в 15:00 мск в Москве состоится церемония подписания договоров о вступлении новых территорий в состав России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал «объемное выступление» Путина, однако это не будет посланием президента Федеральному собранию, подчеркнул он. Песков также уточнил, что встреча Путина с главами Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей состоится на полях этой церемонии.
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