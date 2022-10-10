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Финансы

«Газпромбанк» объявил о прекращении работы своей «дочки» в Швейцарии

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«Дочка» «Газпромбанка» в Швейцарии Gazprombank (Switzerland) Ltd. прекращает все финансовые операции в стране после анализа возможных сценариев дальнейшей деятельности банка, сообщается на сайте финансовой организации.

«Решение является результатом глубокого анализа стратегии и принимается в тесном сотрудничестве со швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA», – заявил председатель совета директоров дочерней компании Иван Дун.

Все существующие деловые отношения, в том числе в сфере торгового и экспортного финансирования, будут свернуты или переданы внешним банковским партнерам.

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В июле дочерний банк сообщал, что рассматривает продажу отдельных активов или бизнеса в целом. В начале сентября свою «дочку» в Швейцарии продал «Сбербанк»: Sberbank Switzerland AG была продана швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Банк продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования под наименованием TradeXBank AG.

Сразу после начала специальной военной операции на Украине против нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, были введены блокирующие санкции США. Также санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитные организации отключили от системы SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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