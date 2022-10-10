«Газпромбанк» объявил о прекращении работы своей «дочки» в Швейцарии
«Дочка» «Газпромбанка» в Швейцарии Gazprombank (Switzerland) Ltd. прекращает все финансовые операции в стране после анализа возможных сценариев дальнейшей деятельности банка, сообщается на сайте финансовой организации.
«Решение является результатом глубокого анализа стратегии и принимается в тесном сотрудничестве со швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками FINMA», – заявил председатель совета директоров дочерней компании Иван Дун.
Все существующие деловые отношения, в том числе в сфере торгового и экспортного финансирования, будут свернуты или переданы внешним банковским партнерам.
В июле дочерний банк сообщал, что рассматривает продажу отдельных активов или бизнеса в целом. В начале сентября свою «дочку» в Швейцарии продал «Сбербанк»: Sberbank Switzerland AG была продана швейцарской инвестиционной группе m3 Groupe Holding SA. Банк продолжит оказывать услуги в секторе торгового финансирования под наименованием TradeXBank AG.
Сразу после начала специальной военной операции на Украине против нескольких российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, были введены блокирующие санкции США. Также санкции против банков ввели ЕС и Великобритания, после чего кредитные организации отключили от системы SWIFT.
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