SCMP: россияне в Гонконге испытывают трудности с доступом к банковским услугам

Один из россиян, проживающий в Гонконге около 10 лет, заявил изданию, что сейчас гражданам РФ «почти невозможно» открыть там банковский счет. Генконсул России в Гонконге Игорь Сагитов отметил, что хотя КНР и Гонконг не присоединились к санкциям, возникают ситуации, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть счета.