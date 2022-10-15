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SCMP: россияне в Гонконге испытывают трудности с доступом к банковским услугам

Ведомости

Российские бизнесмены в Гонконге столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций из-за западных санкций, сообщает South China Morning Post (SCMP). Один из крупнейших банков города, HSBC, направил «большинству российских клиентов» письмо о приостановке оказания розничных инвестиционных услуг.

HSBC указал в письме, что не может предоставлять инвестиционные услуги гражданам России, не являющимся резидентами ЕС. Один из источников SCMP заявил, что эти ограничения не коснутся личных сберегательных счетов клиентов и прочих персональных услуг.

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Один из россиян, проживающий в Гонконге около 10 лет, заявил изданию, что сейчас гражданам РФ «почти невозможно» открыть там банковский счет. Генконсул России в Гонконге Игорь Сагитов отметил, что хотя КНР и Гонконг не присоединились к санкциям, возникают ситуации, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть счета.

В июле Reuters сообщил, что финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России Экспобанку. В конце мая стало известно, что Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, писал Frank Media. 1 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (владеет Ситибанком) ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими компаниями, в том числе с Экспобанком.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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