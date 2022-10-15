SCMP: россияне в Гонконге испытывают трудности с доступом к банковским услугам
Российские бизнесмены в Гонконге столкнулись с трудностями при осуществлении банковских операций из-за западных санкций, сообщает South China Morning Post (SCMP). Один из крупнейших банков города, HSBC, направил «большинству российских клиентов» письмо о приостановке оказания розничных инвестиционных услуг.
HSBC указал в письме, что не может предоставлять инвестиционные услуги гражданам России, не являющимся резидентами ЕС. Один из источников SCMP заявил, что эти ограничения не коснутся личных сберегательных счетов клиентов и прочих персональных услуг.
Один из россиян, проживающий в Гонконге около 10 лет, заявил изданию, что сейчас гражданам РФ «почти невозможно» открыть там банковский счет. Генконсул России в Гонконге Игорь Сагитов отметил, что хотя КНР и Гонконг не присоединились к санкциям, возникают ситуации, когда российские бизнесмены не могут перевести средства или открыть счета.
В июле Reuters сообщил, что финансовая группа HSBC заключила соглашение о продаже своего бизнеса в России Экспобанку. В конце мая стало известно, что Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, писал Frank Media. 1 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (владеет Ситибанком) ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими компаниями, в том числе с Экспобанком.