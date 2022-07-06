Газета
Финансы

Финансовая группа HSBC может продать свой российский бизнес Экспобанку

Ведомости

Экспобанк может выкупить российский бизнес международной финансовой группы HSBC, сообщил ТАСС со ссылкой на источники. Сделка будет закрыта после одобрения регулятора.

«HSBC продает российский бизнес Экспобанку. Стороны в стадии подписания соглашения о покупке принадлежащей HSBC 100% доли в уставном капитале ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» («HSBC Россия»)», – сообщил источник.

В конце мая стало известно, что Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, писал Frank Media. 1 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (владеет Ситибанком) ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими компаниями, в том числе с Экспобанком.

Западные банки стали сворачивать работу в России после начала военной операции на Украине, которая привела к введению массированных западных санкций. К концу марта об уходе из страны сообщили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Agricole. Французский BNP Paribas предупредил, что прекратит обрабатывать операции клиентов в России.

18 мая «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. 5 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации.

Ранее по теме: Citigroup ведет переговоры о продаже российского бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных