Финансовая группа HSBC может продать свой российский бизнес Экспобанку
«HSBC продает российский бизнес Экспобанку. Стороны в стадии подписания соглашения о покупке принадлежащей HSBC 100% доли в уставном капитале ООО «Эйч-эс-би-си банк (РР)» («HSBC Россия»)», – сообщил источник.
В конце мая стало известно, что Экспобанк ведет переговоры о покупке российского розничного бизнеса Ситибанка, писал Frank Media. 1 июля Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что американская глобальная финансовая корпорация Citigroup (владеет Ситибанком) ведет переговоры о продаже своего бизнеса в России с несколькими компаниями, в том числе с Экспобанком.
Западные банки стали сворачивать работу в России после начала военной операции на Украине, которая привела к введению массированных западных санкций. К концу марта об уходе из страны сообщили Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Deutsche Bank, Commerzbank и Credit Agricole. Французский BNP Paribas предупредил, что прекратит обрабатывать операции клиентов в России.
18 мая «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. 5 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации.