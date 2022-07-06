Финансовая группа HSBC может продать свой российский бизнес Экспобанку

18 мая «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России. 5 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации.