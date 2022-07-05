Unicredit надеется продать российские активы с возможностью обратного выкупа
Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, итальянский Unicredit рассматривает несколько договоренностей, в том числе и которые позволят ему выкупить долю «в зависимости от рыночных и политических условий». Исполнительный директор Unicredit Андреа Орчел ищет вариант, который уменьшит потери банковской группы от потери российского подразделения. Так, действовавший гораздо быстрее банк Societe Generale, уже продавший бизнес в России, получил убыток в размере 3 млрд евро.
Bloomberg уточняет, что на активы Unicredit в России заинтересованы российские финансовые учреждения, не попавшие под санкции и заинтересованные в получении банковской лицензии, а также покупатели из Турции, Китая и Индии.
По мнению Орчеля, Россия со временем может вернуться на международный банковский рынок, а также российское подразделение Unicredit не испытывает таких сложностей из-за санкций, как ВТБ, Сбербанк и «Альфа-Банк».
18 мая «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.
Компания больше не рассматривает новые сделки в банковском секторе, заявил Потанин. Также бизнесмен рассказал, что после объявления о покупке Росбанка UniCredit предложила «Интерросу» купить свой российский банк, однако это покупка компанию «не заинтересовала». 27 мая Bloomberg сообщил, что Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в банках UniCredit и «Интеза» ( «дочкой» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo) с 25 мая. Ограничения должны были затронуть снятие наличных со своих счетов для итальянских граждан и компаний: снять денежные средства возможно только с разрешения местного руководства. Также вводится ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро ($107 360) или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство.