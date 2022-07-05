Газета
Бизнес

Unicredit надеется продать российские активы с возможностью обратного выкупа

Ведомости

Unicredit ищет возможность продать активы банка в России через структуру, которая позволит выкупить дочернюю компанию обратно в случае изменения геополитической ситуации, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, итальянский Unicredit рассматривает несколько договоренностей, в том числе и которые позволят ему выкупить долю «в зависимости от рыночных и политических условий». Исполнительный директор Unicredit Андреа Орчел ищет вариант, который уменьшит потери банковской группы от потери российского подразделения. Так, действовавший гораздо быстрее банк Societe Generale, уже продавший бизнес в России, получил убыток в размере 3 млрд евро.

Bloomberg уточняет, что на активы Unicredit в России заинтересованы российские финансовые учреждения, не попавшие под санкции и заинтересованные в получении банковской лицензии, а также покупатели из Турции, Китая и Индии.

По мнению Орчеля, Россия со временем может вернуться на международный банковский рынок, а также российское подразделение Unicredit не испытывает таких сложностей из-за санкций, как ВТБ, Сбербанк и «Альфа-Банк».  

18 мая «Интеррос» российского бизнесмена Владимира Потанина и Societe Generale завершили сделку по продаже доли французской банковской группы в Росбанке и страховом бизнесе. Доля Societe Generale в Росбанке составляла 99,4%. 11 апреля группа сообщила, что прекращает свою банковскую и страховую деятельность в России.

Компания больше не рассматривает новые сделки в банковском секторе, заявил Потанин. Также бизнесмен рассказал, что после объявления о покупке Росбанка UniCredit предложила «Интерросу» купить свой российский банк, однако это покупка компанию «не заинтересовала». 27 мая Bloomberg сообщил, что Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в банках UniCredit и «Интеза» ( «дочкой» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo) с 25 мая. Ограничения должны были затронуть снятие наличных со своих счетов для итальянских граждан и компаний: снять денежные средства возможно только с разрешения местного руководства. Также вводится ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро ($107 360) или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных