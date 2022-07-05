Unicredit надеется продать российские активы с возможностью обратного выкупа

Компания больше не рассматривает новые сделки в банковском секторе, заявил Потанин. Также бизнесмен рассказал, что после объявления о покупке Росбанка UniCredit предложила «Интерросу» купить свой российский банк, однако это покупка компанию «не заинтересовала». 27 мая Bloomberg сообщил, что Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в банках UniCredit и «Интеза» ( «дочкой» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo) с 25 мая. Ограничения должны были затронуть снятие наличных со своих счетов для итальянских граждан и компаний: снять денежные средства возможно только с разрешения местного руководства. Также вводится ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро ($107 360) или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство.