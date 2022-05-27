ЦБ ограничил операции банкам «Интеза» и UniCredit

По информации агентства, ЦБ отправил в банки UniCredit и «Интеза» письма, где сообщил, что с 25 мая на год вводит ограничения на снятие наличных со своих счетов для итальянских граждан и компаний: снять денежные средства возможно только с разрешения местного руководства. Также вводится ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро ($107 360) или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство. Исключение будет сделано только для граждан Италии с видом на жительство в России, пишет Bloomberg.