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ЦБ ограничил операции банкам «Интеза» и UniCredit

Ведомости

Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в банках UniCredit и «Интеза» с 25 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, ЦБ отправил в банки UniCredit и «Интеза» письма, где сообщил, что с 25 мая на год вводит ограничения на снятие наличных со своих счетов для итальянских граждан и компаний: снять денежные средства возможно только с разрешения местного руководства. Также вводится ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро ($107 360) или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство. Исключение будет сделано только для граждан Италии с видом на жительство в России, пишет Bloomberg.

Банк UniCredit входит в итальянскую группу UniCredit и работает в России с 1989 г. Банк является одним из крупных банков страны, по итогу 2021 г. он занимал 14-е место по объему активов в России — 1,2 трлн руб., имея прибыль в 15 млрд руб.

Банк «Интеза» является «дочкой» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo. Это корпоративный банк, который работает в России с 1992 г. По состоянию на 31 декабря 2021 г. активы банка «Интеза» составляют 92,7 млрд руб., капитал равен 13,7 млрд руб. (по МСФО).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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