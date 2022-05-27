ЦБ ограничил операции банкам «Интеза» и UniCredit
Банк России ограничил операции для граждан Италии, итальянских компаний и консульства страны в банках UniCredit и «Интеза» с 25 мая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации агентства, ЦБ отправил в банки UniCredit и «Интеза» письма, где сообщил, что с 25 мая на год вводит ограничения на снятие наличных со своих счетов для итальянских граждан и компаний: снять денежные средства возможно только с разрешения местного руководства. Также вводится ограничение на перевод средств для счетов, на которых находится больше 10 000 евро ($107 360) или эквивалент в других валютах, включая те, которые использует итальянское консульство. Исключение будет сделано только для граждан Италии с видом на жительство в России, пишет Bloomberg.
Банк UniCredit входит в итальянскую группу UniCredit и работает в России с 1989 г. Банк является одним из крупных банков страны, по итогу 2021 г. он занимал 14-е место по объему активов в России — 1,2 трлн руб., имея прибыль в 15 млрд руб.
Банк «Интеза» является «дочкой» итальянской банковской группы Intesa Sanpaolo. Это корпоративный банк, который работает в России с 1992 г. По состоянию на 31 декабря 2021 г. активы банка «Интеза» составляют 92,7 млрд руб., капитал равен 13,7 млрд руб. (по МСФО).