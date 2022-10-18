Аналог SWIFT между Россией и Ираном может заработать в ближайшие месяцы

Кроме того, в июле Сафари говорил, что вскоре в Иране будет активирована российская платежная система «Мир». Позже он уточнил, что это может случиться в течение нескольких месяцев. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что платежная система «Мир» будет «достаточно скоро» интегрирована с иранской «Шетаб».