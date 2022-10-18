Газета
Финансы

Аналог SWIFT между Россией и Ираном может заработать в ближайшие месяцы

Ведомости

Россия и Иран разрабатывают аналог системы SWIFT, он может быть запущен в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин в ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты Ирана в Тегеране.

Он подчеркнул, что решение о создании аналога SWIFT будет принято на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Если страны смогут достигнуть окончательного соглашения по этому вопросу, система сможет начать функционировать уже в ближайшие два-три месяца», — пояснил Жиганшин (цитата по ТАСС).

О стремлении постепенно отойти от системы межбанковских платежей SWIFT и «дедолларизировать денежные транзакции» замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари говорил еще в конце июля. В интервью «РИА Новости» он заявил, что Москва и Тегеран начали прорабатывать вопрос о создании аналога SWIFT.

«Сейчас в РФ существует ее аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Такую же систему планируют создать между Ираном и Россией», — сказал тогда Сафари, упомянув отключение ряда российских банков от системы SWIFT после начала спецоперации на Украине.

В конце августа замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС говорил, что переход от SWIFT к защищенным от внешнего давления механизмам передачи финансовой информации стал вынужденной мерой. Он также выразил уверенность, что в создании такой системы, помимо России, заинтересованы и другие страны.

Кроме того, в июле Сафари говорил, что вскоре в Иране будет активирована российская платежная система «Мир». Позже он уточнил, что это может случиться в течение нескольких месяцев. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что платежная система «Мир» будет «достаточно скоро» интегрирована с иранской «Шетаб».

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных