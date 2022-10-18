Аналог SWIFT между Россией и Ираном может заработать в ближайшие месяцы
Россия и Иран разрабатывают аналог системы SWIFT, он может быть запущен в ближайшие месяцы. Такое заявление сделал торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин в ходе встречи с членами Торгово-промышленной палаты Ирана в Тегеране.
Он подчеркнул, что решение о создании аналога SWIFT будет принято на заседании российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. «Если страны смогут достигнуть окончательного соглашения по этому вопросу, система сможет начать функционировать уже в ближайшие два-три месяца», — пояснил Жиганшин (цитата по ТАСС).
О стремлении постепенно отойти от системы межбанковских платежей SWIFT и «дедолларизировать денежные транзакции» замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари говорил еще в конце июля. В интервью «РИА Новости» он заявил, что Москва и Тегеран начали прорабатывать вопрос о создании аналога SWIFT.
«Сейчас в РФ существует ее аналог — Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Такую же систему планируют создать между Ираном и Россией», — сказал тогда Сафари, упомянув отключение ряда российских банков от системы SWIFT после начала спецоперации на Украине.
В конце августа замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС говорил, что переход от SWIFT к защищенным от внешнего давления механизмам передачи финансовой информации стал вынужденной мерой. Он также выразил уверенность, что в создании такой системы, помимо России, заинтересованы и другие страны.
Кроме того, в июле Сафари говорил, что вскоре в Иране будет активирована российская платежная система «Мир». Позже он уточнил, что это может случиться в течение нескольких месяцев. В конце августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также заявил, что платежная система «Мир» будет «достаточно скоро» интегрирована с иранской «Шетаб».
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