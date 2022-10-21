«Атон» проведет автоматическую конвертацию валют на счетах до $20 000

Комиссию за хранение валюты на брокерских счетах «Атон» ввел в конце июля. Свое решение в компании объяснили изменениями условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несет в себе риски блокировки и дополнительные издержки после введения банковских комиссий. До этого комиссия за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС появилась у «Тинькофф инвестиций».