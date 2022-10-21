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Финансы

«Атон» проведет автоматическую конвертацию валют на счетах до $20 000

Ведомости

Брокер «Атон» предупредил клиентов об автоматической конвертации в рубли валют недружественных стран на счетах до $20 000, сообщается на сайте компании.

«Чтобы помочь клиентам избавиться от небольших валютных остатков и не переплачивать при этом комиссию за хранение и обмен валюты, 31 октября мы проведем автоматическую конвертацию валют недружественных стран в рубли. Она будет проведена для клиентов с валютными остатками объемом до $20 000(оценивается по каждой отдельной валюте)», – говорится в сообщении.

Клиенты, желающие отказаться от автоматической конвертации, должны до 31 октября связаться со своим финансовым консультантом или позвонить по телефону горячей линии. Комиссия за автоматическую конвертацию взиматься не будет. Комиссия за хранение валюты недружественных стран будет повышена до 12%. 

Комиссию за хранение валюты на брокерских счетах «Атон» ввел в конце июля. Свое решение в компании объяснили изменениями условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несет в себе риски блокировки и дополнительные издержки после введения банковских комиссий. До этого комиссия за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС появилась у «Тинькофф инвестиций».

Ранее комиссии за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели также Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных