«Атон» предупредил о комиссии за хранение валюты на брокерских счетах

В начале июля один из крупнейших российских брокеров «Тинькофф инвестиции» ввел плату за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС. Комиссия составит 1% в месяц, или 0,033% в день, если на счету более 10 000 условных единиц одной из трех валют.