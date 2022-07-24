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Финансы

«Атон» предупредил о комиссии за хранение валюты на брокерских счетах

Ведомости

Инвестиционная компания «Атон» с 26 июля введет комиссию за хранение на брокерском счете долларов США и евро, с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов в размере 5% годовых. Об этом в воскресенье брокер сообщил на своем сайте. 

В пресс-релизе «Атона» говорится, что проценты будут начисляться ежедневно, а комиссию не будут взимать с суммы вложений менее $1000.

«Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за изменения условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несет в себе риски блокировки и дополнительные издержки после введения банковских комиссий», — пояснил «Атон».

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В компании добавили, что условия хранения на счете рублей и юаней не изменились: комиссия на остаток в юанях взимается не будет, а плата на остаток средств средств в рублях сохраняется на уровне 6,5%, если такая услуга предусмотрена тарифом. 

В начале июля один из крупнейших российских брокеров «Тинькофф инвестиции» ввел плату за хранение долларов, евро или британских фунтов на брокерских счетах и ИИС. Комиссия составит 1% в месяц, или 0,033% в день, если на счету более 10 000 условных единиц одной из трех валют.

Помимо «Тинькофф банка» комиссии за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ.

В конце июня европейский брокер Exante заявил, что закроет счета российских и белорусских инвесторов, сумма на которых не превышает 10 000 евро, и призвал их вывести свои средства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных