«Атон» предупредил о комиссии за хранение валюты на брокерских счетах
Инвестиционная компания «Атон» с 26 июля введет комиссию за хранение на брокерском счете долларов США и евро, с 29 июля — швейцарских франков и фунтов стерлингов в размере 5% годовых. Об этом в воскресенье брокер сообщил на своем сайте.
В пресс-релизе «Атона» говорится, что проценты будут начисляться ежедневно, а комиссию не будут взимать с суммы вложений менее $1000.
«Мы вынуждены пойти на этот шаг из-за изменения условий на российском рынке, где обслуживание валютных счетов теперь несет в себе риски блокировки и дополнительные издержки после введения банковских комиссий», — пояснил «Атон».
В компании добавили, что условия хранения на счете рублей и юаней не изменились: комиссия на остаток в юанях взимается не будет, а плата на остаток средств средств в рублях сохраняется на уровне 6,5%, если такая услуга предусмотрена тарифом.
Помимо «Тинькофф банка» комиссии за ведение счетов в валютах недружественных стран ввели Райффайзенбанк, Росбанк, «Уралсиб», Citibank, банк «Санкт-Петербург», Промсвязьбанк, РНКБ.
В конце июня европейский брокер Exante заявил, что закроет счета российских и белорусских инвесторов, сумма на которых не превышает 10 000 евро, и призвал их вывести свои средства.