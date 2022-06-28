Exante закроет счета россиян и белорусов с остатком менее 10 000 евро
«Если вы не предпримете эти действия в течение указанного времени, мы будем вынуждены ввести дополнительную плату за обслуживание вашей учетной записи», — заявил брокер.
С 12 июля клиенты из России и Белоруссии будут вынуждены платить ежедневную комиссию в размере 25 евро до полного обнуления счета, после чего их аккаунт будет закрыт. При этом счетом можно продолжать пользоваться, если владельцы счетов представят документы, подтверждающие их место жительства за пределами России и Белоруссии.
Инвесторы, которые имеют на своем счету больше 10 000 евро, также смогут по-прежнему оставаться клиентами Exante. В то же время для россиян действует лимит на размещение на счете до 100 000 евро в Европе, который был введен еще в феврале этого года.
После начала спецоперации на Украине Exante прекратил обработку переводов ценных бумаг от российских брокеров и запретил россиянам и белорусам выводить средства в долларах США и российских рублях. Все остальные валюты оставались доступными для использования, «если банк не находится под санкциями».
В апреле о закрытии счетов клиентов из России и Белоруссии объявил датский банк Saxo Bank. Interactive Brokers (IB) остался единственным крупным иностранным брокером, который до сих пор открывает счета россиянам. Все же он ввел некоторые ограничения: с 31 июля брокер перестанет принимать рубли для пополнения счетов.
Exante был основан россиянами в 2011 г. Ни один из выше перечисленных брокеров не имеет лицензии Банка России, а значит, на их клиентов в России не распространяется регулирование ЦБ, отмечает издание.