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Финансы

Exante закроет счета россиян и белорусов с остатком менее 10 000 евро

Ведомости

Европейский брокер Exante заявил, что закроет счета российских и белорусских инвесторов, сумма на которых не превышает 10 000 евро, и призвал их вывести свои средства, пишет РБК.

«Если вы не предпримете эти действия в течение указанного времени, мы будем вынуждены ввести дополнительную плату за обслуживание вашей учетной записи», — заявил брокер.

С 12 июля клиенты из России и Белоруссии будут вынуждены платить ежедневную комиссию в размере 25 евро до полного обнуления счета, после чего их аккаунт будет закрыт. При этом счетом можно продолжать пользоваться, если владельцы счетов представят документы, подтверждающие их место жительства за пределами России и Белоруссии.

Инвесторы, которые имеют на своем счету больше 10 000 евро, также смогут по-прежнему оставаться клиентами Exante. В то же время для россиян действует лимит на размещение на счете до 100 000 евро в Европе, который был введен еще в феврале этого года.

После начала спецоперации на Украине Exante прекратил обработку переводов ценных бумаг от российских брокеров и запретил россиянам и белорусам выводить средства в долларах США и российских рублях. Все остальные валюты оставались доступными для использования, «если банк не находится под санкциями».

В апреле о закрытии счетов клиентов из России и Белоруссии объявил датский банк Saxo Bank. Interactive Brokers (IB) остался единственным крупным иностранным брокером, который до сих пор открывает счета россиянам. Все же он ввел некоторые ограничения: с 31 июля брокер перестанет принимать рубли для пополнения счетов.

Exante был основан россиянами в 2011 г. Ни один из выше перечисленных брокеров не имеет лицензии Банка России, а значит, на их клиентов в России не распространяется регулирование ЦБ, отмечает издание.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных