Банки сообщили о проблемах с проверкой заявок мобилизованных на кредитные каникулы

Подтвердить право на получение кредитных каникул можно с помощью выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и других документов, а направить заявку может как сам военнослужащий, так и другой человек по доверенности или без нее, следует из разъяснений ЦБ. При этом в ВТБ и «Почта банке», как пишет РБК, не запрашивают никаких подтверждающих документов об участии в спецоперации. В Промсвязьбанк нужно предоставить повестку, выписку из приказа или «иной документ из военного ведомства, подтверждающий службу в Вооруженных силах», а в банке «Открытие» могут попросить военный билет со штампом о направлении в войсковую часть.