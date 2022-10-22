Банки сообщили о проблемах с проверкой заявок мобилизованных на кредитные каникулы
После вступления в силу закона о предоставлении кредитных каникул мобилизованным гражданам у российских банков возникли сложности с проверкой заявлений. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) главе комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову, которое есть в распоряжении РБК.
По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, официального работающего механизма проверки обоснованности предоставления мобилизационных каникул пока нет. Минобороны, утверждает он, не отвечает на запросы банков. В результате некоторые банки отправляют своих сотрудников в военкоматы «со списками желающих получить каникулы», чтобы проверить все вручную.
Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин также заявил, что не знает «банков, кто бы дожидался верификации повесток через Минобороны».
Ранее НСФР предложил автоматизировать обмен информацией между банками, микрофинансовыми организациями (МФО), работодателями и Минобороны, чтобы оперативно подтверждать статус мобилизованного и предоставлять ему кредитные каникулы. Об этом говорилось в письме НСФР председателю правительства Михаилу Мишустину. Среди необходимой для кредиторов и работодателей информации НСФР называл сведения о текущем статусе военнослужащего, даты начала и завершения его участия в спецоперации, истечения срока контракта и мобилизации.
Подтвердить право на получение кредитных каникул можно с помощью выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и других документов, а направить заявку может как сам военнослужащий, так и другой человек по доверенности или без нее, следует из разъяснений ЦБ. При этом в ВТБ и «Почта банке», как пишет РБК, не запрашивают никаких подтверждающих документов об участии в спецоперации. В Промсвязьбанк нужно предоставить повестку, выписку из приказа или «иной документ из военного ведомства, подтверждающий службу в Вооруженных силах», а в банке «Открытие» могут попросить военный билет со штампом о направлении в войсковую часть.
7 октября президент РФ Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам гражданам, призванным на службу в ходе частичной мобилизации. В Минтруде подчеркнули, что отсрочка действует на все кредиты и займы, в том числе ипотеку, кредиты, взятые индивидуальным предпринимателем для развития бизнеса, займы в микрофинансовых организациях, а также потребительские кредиты и займы в кредитных и сельскохозяйственных кооперативах.
20 октября Путин подписал закон, который в том числе позволяет предоставлять малому и среднему бизнесу кредитные каникулы, если их единственные собственники были мобилизованы. Мобилизованные бизнесмены и их родственники смогут до конца следующего года обратиться к кредитору за такими каникулами, длительность которых составит срок прохождения воинской службы по мобилизации + 90 дней, а также периоды пребывания мобилизованного в медучреждениях в случае ранения или болезни. В случае признания мобилизованного «безвестно отсутствующим» кредитные каникулы продлеваются до отмены такого решения либо до объявления гражданина умершим.