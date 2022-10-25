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Финансы

Госбанк Киргизии «Айыл-банк» приостановил обслуживание карт «Мир»

Ведомости

Государственный банк Киргизии «Айыл-банк» с 25 октября перестал принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. 

В банке уточнили, что приостановили обслуживание российских карт «по техническим причинам». Теперь карты «Мир» не будут принимать в банкоматах и POS-терминалах банка, также держателям российских карт больше не доступны денежные переводы от клиента к клиенту рамках НСПК на платежные карты, выпущенные «Айыл-банком».

Ранее сегодня в киргизском банке Finca Bank опровергли информацию о приостановке обслуживания карт «Мир» в организации. Ранее в пресс-службе киргизской платежной системы «Элкарт» сообщали, что Finca Bank перестал принимать российские карты, передает РБК. Представитель организации отметил, что банк сотрудничает с платежной системой «Мир» «в полном объеме».

18 октября о приостановке обслуживания карт «Мир» сообщили еще два киргизских банка — «Доскредобанк» и «Бакай банк». Сроки возобновления работы с российской платежной системой не называются. До этого принимать карты «Мир» также перестал банк «Компаньон». 

На сегодняшний день карты «Мир» принимают банки Белоруссии, Южной Кореи, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.  

Ситуация изменилась, когда 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных