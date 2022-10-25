Госбанк Киргизии «Айыл-банк» приостановил обслуживание карт «Мир»
Государственный банк Киргизии «Айыл-банк» с 25 октября перестал принимать карты российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
В банке уточнили, что приостановили обслуживание российских карт «по техническим причинам». Теперь карты «Мир» не будут принимать в банкоматах и POS-терминалах банка, также держателям российских карт больше не доступны денежные переводы от клиента к клиенту рамках НСПК на платежные карты, выпущенные «Айыл-банком».
Ранее сегодня в киргизском банке Finca Bank опровергли информацию о приостановке обслуживания карт «Мир» в организации. Ранее в пресс-службе киргизской платежной системы «Элкарт» сообщали, что Finca Bank перестал принимать российские карты, передает РБК. Представитель организации отметил, что банк сотрудничает с платежной системой «Мир» «в полном объеме».
На сегодняшний день карты «Мир» принимают банки Белоруссии, Южной Кореи, Киргизии, Таджикистана, Казахстана, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация изменилась, когда 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнес.