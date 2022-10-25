Госбанк Киргизии «Айыл-банк» приостановил обслуживание карт «Мир»

В банке уточнили, что приостановили обслуживание российских карт «по техническим причинам». Теперь карты «Мир» не будут принимать в банкоматах и POS-терминалах банка, также держателям российских карт больше не доступны денежные переводы от клиента к клиенту рамках НСПК на платежные карты, выпущенные «Айыл-банком».