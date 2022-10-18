Газета
Финансы

Еще два киргизских банка приостановили обслуживание карт «Мир»

Ведомости

Киргизский банк «Доскредобанк» приостановил обслуживание карт российской платежной системы «Мир». Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации. 

«С сегодняшнего дня (17 октября. — Прим. “Ведомостей”) приостанавливается прием и обслуживание карт НСПК "Мир" (Национальная система платежных карт) в эквайринговой сети банка», — говорится в публикации. Сроки возобновления работы с платежной системой и причины отказа от карт «Мир» не уточняются.

Аналогичное решение принял «Бакай банк». Представитель организации сообщила ТАСС, что это внутреннее решение банка. По ее словам, действие запрета «будет долгим». На сайте банка отмечается, что обслуживание карт Visa и «Элкарт» продолжается в штатном режиме.

14 октября карты «Мир» перестал принимать киргизский «Компаньон». Речь идет о приостановке приема карт, выпущенных Сбербанком, Внешторгбанком, Промсвязьбанком, Альфа-банком и др. От обслуживания карт «Мир» перечисленных банков отказались с 4 октября.

На сегодняшний день карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане. 

Ситуация изменилась, когда 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».

Кроме того, сотрудничать с российской платежной системой отказались в Шри-Ланке, об этом сообщил Центробанк страны. Еще весной 2022 г. республика была готова внедрить карты «Мир» на территории страны, однако в октябре из-за санкций США отказалась от этой идеи.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнес.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных