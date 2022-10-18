Еще два киргизских банка приостановили обслуживание карт «Мир»

Кроме того, сотрудничать с российской платежной системой отказались в Шри-Ланке, об этом сообщил Центробанк страны. Еще весной 2022 г. республика была готова внедрить карты «Мир» на территории страны, однако в октябре из-за санкций США отказалась от этой идеи.