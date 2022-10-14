Шри-Ланка отказалась от использования карты «Мир» из-за санкций США
Центральный банк Шри-Ланки не разрешил использовать карты российской платежной системы «Мир» в республике на фоне санкций США, говорится в сообщении Центробанка республики.
«Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе», — заявил регулятор.
Хотя весной этого года власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты российской платежной системы «Мир». Тогда посол этой страны в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти Шри-Ланки уже работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно «активно» использовать по прибытии в республику.
15 сентября США пригрозили ввести санкции в отношении тех стран, которые будут поддерживать использование российских карт «Мир». В связи с этим несколько стран, включая СНГ, решили остановить прием этих карт. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии. Ранее посол Маврикия в России Джанке Хесвар сообщил, что остров может начать использовать карты «Мир».
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