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Шри-Ланка отказалась от использования карты «Мир» из-за санкций США

Ведомости

Центральный банк Шри-Ланки не разрешил использовать карты российской платежной системы «Мир» в республике на фоне санкций США, говорится в сообщении Центробанка республики.

«Из-за санкций США в отношении платежной системы "Мир", как подтвердило министерство иностранных дел Шри-Ланки, Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе», — заявил регулятор.

Хотя весной этого года власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты российской платежной системы «Мир». Тогда посол этой страны в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти Шри-Ланки уже работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно «активно» использовать по прибытии в республику.

15 сентября США пригрозили ввести санкции в отношении тех стран, которые будут поддерживать использование российских карт «Мир». В связи с этим несколько стран, включая СНГ, решили остановить прием этих карт. Сейчас карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Кыргызстане, Таджикистане, Южной Осетии, Абхазии. Ранее посол Маврикия в России Джанке Хесвар сообщил, что остров может начать использовать карты «Мир».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных