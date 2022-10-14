Шри-Ланка отказалась от использования карты «Мир» из-за санкций США

Хотя весной этого года власти Шри-Ланки заявили о своих планах признать карты российской платежной системы «Мир». Тогда посол этой страны в России, профессор Джанита Абейвикрема Лиянаге заявила, что власти Шри-Ланки уже работают над тем, чтобы карты «Мир» вошли в число тех карт, которые можно «активно» использовать по прибытии в республику.