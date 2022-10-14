Киргизский «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда российских банков

Ранее сегодня об отказе от сотрудничества с платежной системой «Мир» сообщили в Центробанке Шри-Ланки. Такое решение было принято в связи с санкциями США, введенными против российской платежной системы. При этом еще весной 2022 г. республика выражала готовность внедрить карты «Мир» на территории страны. Посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге заявляла, что работа в этом направлении уже ведется.