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Киргизский «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда российских банков

Ведомости

Киргизский банк «Компаньон» временно прекратил обслуживание карт платежной системы «Мир», которые были выпущены рядом российских банков. Об этом сообщает пресс-служба «Компаньона».

Речь идет о приостановке приема карт «Сбербанка», «Внешторгбанка», «Промсвязьбанка», «Альфа банка», «Совкомбанка», «Банка Открытие» и др. Полные список кредитных организаций опубликован на сайте киргизского «Компаньона». Уточняется, что от обслуживания карт «Мир» перечисленных банков отказались с 4 октября.

Ранее сегодня об отказе от сотрудничества с платежной системой «Мир» сообщили в Центробанке Шри-Ланки. Такое решение было принято в связи с санкциями США, введенными против российской платежной системы. При этом еще весной 2022 г. республика выражала готовность внедрить карты «Мир» на территории страны. Посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге заявляла, что работа в этом направлении уже ведется.

На сегодняшний день карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.

Ситуация изменилась, когда 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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