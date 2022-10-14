Киргизский «Компаньон» приостановил обслуживание карт «Мир» ряда российских банков
Киргизский банк «Компаньон» временно прекратил обслуживание карт платежной системы «Мир», которые были выпущены рядом российских банков. Об этом сообщает пресс-служба «Компаньона».
Речь идет о приостановке приема карт «Сбербанка», «Внешторгбанка», «Промсвязьбанка», «Альфа банка», «Совкомбанка», «Банка Открытие» и др. Полные список кредитных организаций опубликован на сайте киргизского «Компаньона». Уточняется, что от обслуживания карт «Мир» перечисленных банков отказались с 4 октября.
Ранее сегодня об отказе от сотрудничества с платежной системой «Мир» сообщили в Центробанке Шри-Ланки. Такое решение было принято в связи с санкциями США, введенными против российской платежной системы. При этом еще весной 2022 г. республика выражала готовность внедрить карты «Мир» на территории страны. Посол Шри-Ланки в РФ Джанита Абейвикрема Лиянаге заявляла, что работа в этом направлении уже ведется.
На сегодняшний день карты «Мир» принимают в Белоруссии, Южной Корее, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Армении, Южной Осетии и Абхазии. До недавнего времени платежная система также работала в Турции, Вьетнаме и Узбекистане.
Ситуация изменилась, когда 15 сентября минфин США пригрозил ввести санкции за поддержку использования платежной системы «Мир» за пределами России. Сначала обслуживание российских карт приостановили турецкие банки Is Bankasi и DenizBank. Позже принимать карты «Мир» перестали вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».
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