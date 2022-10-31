В ФТС заявили о росте числа попыток незаконного провоза денег через границу РФ
Число попыток незаконно вывезти или ввезти наличные деньги через госграницу выросло на 24% за девять месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.
«За 9 месяцев 2022 г. ФТС России выявлено 7 846 попыток незаконного ввоза и вывоза физическими лицами наличных денежных средств через государственную границу. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таможенниками было зафиксировано 6 327 таких фактов», – говорится в сообщении.
В денежном же эквиваленте объем незаконно перевозимых средств, наоборот, снизился с 2,3 млрд руб. до 1,4 млрд руб. Всего в связи с нарушениями было возбуждено 7 766 административных и 80 уголовных дел. Подавляющее их большинство (6189) связано со случаями вывоза наличных. В более чем 50% случаев незаконно вывезти пытались рубли, отметили в ФТС. Чаще всего деньги пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.
В начале октября ФТС сообщила о двукратном росте числа попыток незаконно вывезти деньги за рубеж.
28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Кроме того, со 2 марта было запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. 15 октября президент уполномочил ЦБ выдавать разрешения на вывоз из России более $10 000.
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