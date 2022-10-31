В ФТС заявили о росте числа попыток незаконного провоза денег через границу РФ

В денежном же эквиваленте объем незаконно перевозимых средств, наоборот, снизился с 2,3 млрд руб. до 1,4 млрд руб. Всего в связи с нарушениями было возбуждено 7 766 административных и 80 уголовных дел. Подавляющее их большинство (6189) связано со случаями вывоза наличных. В более чем 50% случаев незаконно вывезти пытались рубли, отметили в ФТС. Чаще всего деньги пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.