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Финансы

В ФТС заявили о росте числа попыток незаконного провоза денег через границу РФ

Ведомости

Число попыток незаконно вывезти или ввезти наличные деньги через госграницу выросло на 24% за девять месяцев 2022 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

«За 9 месяцев 2022 г. ФТС России выявлено 7 846 попыток незаконного ввоза и вывоза физическими лицами наличных денежных средств через государственную границу. Это на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда таможенниками было зафиксировано 6 327 таких фактов», – говорится в сообщении.

В денежном же эквиваленте объем незаконно перевозимых средств, наоборот, снизился с 2,3 млрд руб. до 1,4 млрд руб. Всего в связи с нарушениями было возбуждено 7 766 административных и 80 уголовных дел. Подавляющее их большинство (6189) связано со случаями вывоза наличных. В более чем 50% случаев незаконно вывезти пытались рубли, отметили в ФТС. Чаще всего деньги пытались вывезти в Турцию, ОАЭ, Узбекистан и Таджикистан.

В начале октября ФТС сообщила о двукратном росте числа попыток незаконно вывезти деньги за рубеж. 

28 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому компании и физлица, являющиеся резидентами стран, объявивших об антироссийских санкциях, не смогут переводить деньги из России за рубеж. Кроме того, со 2 марта было запрещено вывозить из страны иностранную валюту наличными на сумму свыше $10 000. 15 октября президент уполномочил ЦБ выдавать разрешения на вывоз из России более $10 000.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных