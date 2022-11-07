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Финансы

Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 22 млн человек

Ведомости

Число физлиц, у которых открыты брокерские счета на Московской бирже, в октябре увеличилось на 470 000 человек и достигло 22,2 млн, сообщается на сайте торговой площадки.

Всего ими открыто 37,1 млн счетов, а общее число сделок в октябре составило 2,1 млн, пояснили там. В объеме торгов акциями доля частных инвесторов в прошлом месяце увеличилась до 79,3% (с 76,7% в сентябре), в объеме торгов облигациями – уменьшилась до 23,6% (с 27,6% в сентябре), на спот-рынке валюты – снизилась до 26,2% (с 28,6% в сентябре), а на срочном рынке – выросла до 74,5% (с 71,2% в сентябре).

В октябре россияне открыли 38 000 индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), доведя их общее число до 5,7 млн. С начала года оборот по ИИС составил 1,5 трлн руб. Наибольшее число ИИС открыто в Москве (629 100), Московской области (352 200) и Санкт-Петербурге (274 500).

Самыми популярными бумагами у российских частных инвесторов в октябре стали акции «Газпрома» (27,4%), обыкновенные (21,1%) и привилегированные (6%) акции Сбербанка, акции «Лукойла» (11,6%), «Норникеля» (9,3%), «Яндекса» (5,8%) и др.

Ранее стало известно, что принадлежащий Мосбирже Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет Европы для обжалования включения в санкционные списки Евросоюза. Работа по обращению в Совет Европы ведется параллельно с обжалованием санкций ЕС в суде общей юрисдикции ЕС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных