Количество частных инвесторов на Мосбирже превысило 22 млн человек

Всего ими открыто 37,1 млн счетов, а общее число сделок в октябре составило 2,1 млн, пояснили там. В объеме торгов акциями доля частных инвесторов в прошлом месяце увеличилась до 79,3% (с 76,7% в сентябре), в объеме торгов облигациями – уменьшилась до 23,6% (с 27,6% в сентябре), на спот-рынке валюты – снизилась до 26,2% (с 28,6% в сентябре), а на срочном рынке – выросла до 74,5% (с 71,2% в сентябре).