НРД обжаловал санкции в Совете Европы
Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет Европы для обжалования включения в санкционные списки Евросоюза, сообщается на сайте Мосбиржи.
«НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью высвобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка», – говорится в сообщении.
Работа по обращению в Совет Европы ведется параллельно с обжалованием санкций ЕС в суде общей юрисдикции ЕС, подчеркнули в пресс-службы Мосбиржи. Кроме того, 30 сентября депозитарий подал запросы на получение лицензий у финансовых органов Бельгии и Люксембурга, на них пока не ответили, добавили там.
НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды.
3 июня же Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.
В конце октября СПБ биржа сообщила о том, что удалось разблокировать активы клиентов на $312 млн – это около 10% от заблокированных ранее активов. Разблокировать часть активов удалось благодаря тому, что СПБ биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором об обмене заблокированных бумаг на свободно обращающиеся.
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