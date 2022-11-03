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Финансы

НРД обжаловал санкции в Совете Европы

Ведомости

Национальный расчетный депозитарий (НРД) обратился в Совет Европы для обжалования включения в санкционные списки Евросоюза, сообщается на сайте Мосбиржи.

«НРД предпринимает все необходимые действия для защиты своих прав, а также с целью высвобождения заблокированных несанкционных активов пострадавших участников финансового рынка», – говорится в сообщении.

Работа по обращению в Совет Европы ведется параллельно с обжалованием санкций ЕС в суде общей юрисдикции ЕС, подчеркнули в пресс-службы Мосбиржи. Кроме того, 30 сентября депозитарий подал запросы на получение лицензий у финансовых органов Бельгии и Люксембурга, на них пока не ответили, добавили там.

НРД — крупнейший в России депозитарий ценных бумаг. В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды.

3 июня же Евросоюз ввел против НРД блокирующие санкции. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге. Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов.

В конце октября СПБ биржа сообщила о том, что удалось разблокировать активы клиентов на $312 млн – это около 10% от заблокированных ранее активов. Разблокировать часть активов удалось благодаря тому, что СПБ биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором об обмене заблокированных бумаг на свободно обращающиеся.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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