СПБ бирже удалось разблокировать активы клиентов на $300 млн

СПБ бирже удалось разблокировать активы клиентов на $300 млнЧасть иностранных бумаг станет доступна для торгов с 31 октября
СПБ биржа с 31 октября даст возможность инвесторам вновь совершать сделки с частью заблокированных из-за санкций иностранных ценных бумаг – они были ранее обособлены и переведены на неторговые счета, сообщила площадка. Их стоимость оценивается биржей в $312 млн. Речь идет примерно о 10% от заблокированных ранее активов, говорил ранее гендиректор СПБ биржи Роман Горюнов.
Разблокировать часть активов удалось благодаря тому, что СПБ биржа договорилась с иностранным институциональным инвестором об обмене заблокированных бумаг на свободно обращающиеся. В частности, замена будет произведена внутри СПБ банка. Бумаги инвестора, обращающиеся без ограничений, обменяют на равное количество таких же бумаг, права на которые учитывались через Национальный расчетный депозитарий (структура Мосбиржи, против нее введены ограничения США и ЕС). По сути, сменится просто цепочка прав: участники СПБ биржи получат бумаги, которые никак не проходят через НРД.
При такой процедуре обмена дисконтов не возникает, объяснил представитель СПБ биржи: операции являются депозитарными, а не сделками купли-продажи.
Иностранные активы, которые будут снова доступны, СПБ банк распределит среди брокеров пропорционально количеству ценных бумаг, которые находятся у них на неторговых разделах. Каждый брокер самостоятельно займется их распределением среди своих клиентов.
Процедура перевода будет автоматической «без возникновения каких-либо дополнительных издержек, никаких дополнительных действий от инвесторов не потребуется», объясняют в СПБ бирже. Право собственности для инвестора не меняется: количество ценных бумаг остается прежним.
В конце марта депозитарно-клиринговые системы Euroclear и Clearstream приостановили обслуживание счета НРД – инвесторы не могли совершать операции с хранящимися в иностранной инфраструктуре бумагами и получать по ним купонный доход или дивиденды. Но в июне НРД попал под блокирующие санкции Евросоюза. По оценке ЦБ, пострадало свыше 5 млн розничных инвесторов – только акций у них заблокировано более чем на 320 млрд руб. В августе НРД подал иск об отмене санкций в Суд Европейского союза в Люксембурге.
Из-за санкций та часть иностранных ценных бумаг инвесторов, права на которые учитывались в НРД, оказалась недоступна для торгов, и их было решено обособить. До маневра СПб биржи все эти активы числились на счете инвестора, но с ними нельзя было совершать операции. Незаблокированная часть бумаг определенного эмитента оставалась доступной для торгов. В списке акций, часть из которых подлежала обособлению, оказалось более 1000 бумаг, почти две трети от общего количества обращающихся на СПБ бирже (более 1650).
В сентябре НРД направил запросы на получение генеральных лицензий в министерства финансов Бельгии и Люксембурга для разблокировки активов всех несанкционных инвесторов, сообщал депозитарий. В октябре Еврокомиссия допустила разблокировку при соблюдении двух условий: НРД не должен получать от таких сделок экономическую выгоду и их должны согласовать регуляторы стран, в которых зарегистрированы иностранные контрагенты российского депозитария. Тогда НРД анонсировал, что до 31 октября не будет взимать комиссию за прием и снятие иностранных ценных бумаг с хранения и учета с использованием услуг иностранных депозитариев (кроме стран СНГ). В случае положительного решения ЕС частные инвесторы, не состоящие в санкционных списках, смогут перевести активы в другие депозитарии.
Но российские профучастники действуют и самостоятельно. Уже три брокера – БКС, «Тинькофф инвестиции» и «ФИнам» – объявили о том, что запустят для клиентов внебиржевую торговлю заблокированными бумагами. Кроме того, созданный недавно Клуб защиты прав инвесторов (в него входят участники рынка, профильные ассоциации и представители Мосбиржи) будет готовить запросы на получение индивидуальных лицензий. В частности, о намерении подать заявки сообщили уже брокер «Открытие инвестиции» (банк «ФК Открытие» попал под блокирующие санкции) и «Тинькофф инвестиции».