Объем ФНБ в октябре увеличился почти на 600 млрд рублей

Распоряжение о покрытии дефицита бюджета в октябре подписал премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели направят 1 трлн руб. Поручение дано Минфину в соответствии с законом об установлении особенностей исполнения бюджетов в 2022 г. В Минфине отметили, что средства пойдут на исполнение социальных обязательств, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам.