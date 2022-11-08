Объем ФНБ в октябре увеличился почти на 600 млрд рублей
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 11,374 трлн руб., или 8,5% прогнозируемого на 2022 г. ВВП, что на 582 млрд руб. больше показателя на 1 октября, сообщил Минфин России.
В долларовом эквиваленте объем ФНБ составил $184,8 млрд.
На сегодняшний день на счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 45,7 млрд евро, 4,9 млрд фунтов стерлингов, 692,6 млрд японских иен, 309,7 млрд китайских юаней, 554,9 т золота в обезличенной форме и 526,7 млн руб. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 528,1 млрд руб. В акции Сбербанка вложено 1,4 трлн руб., «Аэрофлота» – 60,6 млрд руб., Дом.РФ – 50 млрд руб.
Минфин также сообщил, что направил около 259,7 млрд руб. из ФНБ на покрытие дефицита федерального бюджета.
Распоряжение о покрытии дефицита бюджета в октябре подписал премьер-министр Михаил Мишустин, на эти цели направят 1 трлн руб. Поручение дано Минфину в соответствии с законом об установлении особенностей исполнения бюджетов в 2022 г. В Минфине отметили, что средства пойдут на исполнение социальных обязательств, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам.
В конце сентября правительство определилось с основными параметрами федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. Доходы в этом году ожидаются в объеме 27,7 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 11,7 трлн), а в 2023 г. — 26,1 трлн руб. (8,9 трлн).
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