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Экономика

Мишустин распорядился покрыть дефицит бюджета в триллион рублей за счет ФНБ

Ведомости

Дефицит федерального бюджета в 2022 г. покроют за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), на эти цели направят 1 трлн руб. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Направить средства Фонда национального благосостояния на обеспечение сбалансированности (покрытия дефицита) федерального бюджета в объеме 1 000 000 000 000 рублей», — говорится в документе.

Поручение дано Минфину в соответствии с законом об установлении особенностей исполнения бюджетов в 2022 г. В Минфине отметили, что средства пойдут на исполнение социальных обязательств, а также на замещение государственных заимствований, погашение государственного долга и предоставление бюджетных кредитов регионам.

По состоянию на сентябрь объем ФНБ составляет 11,8 трлн руб. Ранее «Ведомости» писали, что объект ФНБ к концу 2024 г. по отношению к ВВП снизится до минимальной отметки за 20 лет — 3,7%. Согласно прогнозам Минфина, на конец 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 8,99 трлн руб. (или 6,2% ВВП), в 2023 г. — 6,3 трлн (или 4,2% ВВП), в 2024 г. — 5,95 трлн (или 3,7% ВВП), а в 2025 г. — 6,6 трлн (или 3,9% ВВП).

Кроме того, в конце сентября правительство определилось с основными параметрами федерального бюджета на 2023 г. и плановый период 2024–2025 гг. Доходы в этом году ожидаются в объеме 27,7 трлн руб. (в том числе нефтегазовые – 11,7 трлн), а в 2023 г. — 26,1 трлн руб. (8,9 трлн).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных