Мишустин распорядился покрыть дефицит бюджета в триллион рублей за счет ФНБ

По состоянию на сентябрь объем ФНБ составляет 11,8 трлн руб. Ранее «Ведомости» писали, что объект ФНБ к концу 2024 г. по отношению к ВВП снизится до минимальной отметки за 20 лет — 3,7%. Согласно прогнозам Минфина, на конец 2022 г. этот показатель ожидается на уровне 8,99 трлн руб. (или 6,2% ВВП), в 2023 г. — 6,3 трлн (или 4,2% ВВП), в 2024 г. — 5,95 трлн (или 3,7% ВВП), а в 2025 г. — 6,6 трлн (или 3,9% ВВП).