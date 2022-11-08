Число жалоб в ЦБ в январе - сентябре выросло на 23%
Российские потребители финансовых услуг и инвесторы за первые девять месяцев подали в Банк России около 279 700 жалоб, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте регулятора.
«Рост в значительной степени произошел за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой. Пик их количества пришелся на март — апрель, затем их число стало сокращаться», – отметили в ЦБ.
Всего с начала года доля «санкционных» жалоб составила 15%.
Число жалоб на банки за девять месяцев выросло на 11,6%, достигнув 144 000. С санкциями были связаны 25 000 жалоб из них, преимущественно они поступили от владельцев иностранной валюты. При этом россияне стали существенно меньше жаловаться по темам потребительского (-22,8%) и ипотечного (-16%) кредитования, отметил регулятор. Вызвано это вступлением в силу мер против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора, а также снижением числа кредитов вообще.
Зафиксированное увеличение на четверть жалоб на страховщиков вызвано, главным образом, необоснованными жалобами на неверное применение коэффициента бонус-малус, а также обращениями весной по проблемам с покупкой полисов ОСАГО.
При этом на брокеров российские инвесторы стали жаловаться в девять раз чаще: в январе - сентябре ЦБ получил 19 600 таких обращений, из них 14 600 связано с санкциями. Их пик пришелся на апрель, когда в регулятор поступило 5000 жалоб, в сентябре их было зафиксировано всего около 600. Ранее ЦБ отмечал, что апрельский рост связан преимущественно с вынужденными переводами счетов от попавших под санкции брокеров другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре.
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