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Финансы

Число жалоб в ЦБ в январе - сентябре выросло на 23%

Ведомости

Российские потребители финансовых услуг и инвесторы за первые девять месяцев подали в Банк России около 279 700 жалоб, что на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте регулятора.

«Рост в значительной степени произошел за счет жалоб, связанных с санкционной тематикой. Пик их количества пришелся на март — апрель, затем их число стало сокращаться», – отметили в ЦБ.

Всего с начала года доля «санкционных» жалоб составила 15%.

Число жалоб на банки за девять месяцев выросло на 11,6%, достигнув 144 000. С санкциями были связаны 25 000 жалоб из них, преимущественно они поступили от владельцев иностранной валюты. При этом россияне стали существенно меньше жаловаться по темам потребительского (-22,8%) и ипотечного (-16%) кредитования, отметил регулятор. Вызвано это вступлением в силу мер против навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора, а также снижением числа кредитов вообще.

Зафиксированное увеличение на четверть жалоб на страховщиков вызвано, главным образом, необоснованными жалобами на неверное применение коэффициента бонус-малус, а также обращениями весной по проблемам с покупкой полисов ОСАГО.

При этом на брокеров российские инвесторы стали жаловаться в девять раз чаще: в январе - сентябре ЦБ получил 19 600 таких обращений, из них 14 600 связано с санкциями. Их пик пришелся на апрель, когда в регулятор поступило 5000 жалоб, в сентябре их было зафиксировано всего около 600. Ранее ЦБ отмечал, что апрельский рост связан преимущественно с вынужденными переводами счетов от попавших под санкции брокеров другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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