Число жалоб в ЦБ в январе - сентябре выросло на 23%

При этом на брокеров российские инвесторы стали жаловаться в девять раз чаще: в январе - сентябре ЦБ получил 19 600 таких обращений, из них 14 600 связано с санкциями. Их пик пришелся на апрель, когда в регулятор поступило 5000 жалоб, в сентябре их было зафиксировано всего около 600. Ранее ЦБ отмечал, что апрельский рост связан преимущественно с вынужденными переводами счетов от попавших под санкции брокеров другим участникам рынка, а также блокировкой иностранных акций в европейской учетной инфраструктуре.