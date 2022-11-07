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Финансы

ЦБ рекомендовал брокерам не брать плату за обслуживание с мобилизованных клиентов

Ведомости

Банк России рекомендовал брокерам отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации, сообщается на сайте регулятора.

«Клиенты должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 г. Она может быть оказана на период мобилизации плюс 30 дней», – говорится в сообщении.

Помимо этого регулятор рекомендовал списать или реструктурировать уже начисленные мобилизованным комиссии, а также не взимать комиссии за перенос непокрытой позиции с клиентов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги из-за мобилизации. 

Брокерам также рекомендовано информировать клиентов о необходимых действиях при мобилизации для минимизации потенциальных убытков по инвестиционным счетам, а клиринговым организациям – вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов.

На прошлой неделе, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах РФ. Реализацию указа Путин поручил правительству. 1 ноября российский президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину.

7 октября президент Путин утвердил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных.

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных