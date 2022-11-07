ЦБ рекомендовал брокерам не брать плату за обслуживание с мобилизованных клиентов
Банк России рекомендовал брокерам отменить или снизить плату за обслуживание инвесторов, которые были призваны на военную службу по частичной мобилизации, сообщается на сайте регулятора.
«Клиенты должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 г. Она может быть оказана на период мобилизации плюс 30 дней», – говорится в сообщении.
Помимо этого регулятор рекомендовал списать или реструктурировать уже начисленные мобилизованным комиссии, а также не взимать комиссии за перенос непокрытой позиции с клиентов, которые торговали с плечом и не смогли вовремя вернуть взятые у брокера деньги из-за мобилизации.
Брокерам также рекомендовано информировать клиентов о необходимых действиях при мобилизации для минимизации потенциальных убытков по инвестиционным счетам, а клиринговым организациям – вернуть комиссии участникам торгов, действующим в интересах мобилизованных клиентов.
На прошлой неделе, 3 ноября, президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в Вооруженных силах РФ. Реализацию указа Путин поручил правительству. 1 ноября российский президент заявил, что поддержка мобилизованных и их семей является одним из приоритетных направлений деятельности властей РФ. Он также призвал не превращать этот процесс в рутину.
7 октября президент Путин утвердил кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам и займам для мобилизованных.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
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