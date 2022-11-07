ЦБ рекомендовал брокерам не брать плату за обслуживание с мобилизованных клиентов

Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации в РФ. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».