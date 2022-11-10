Банк России вышел из капитала Минбанка
Банк России отказался от доли в Минбанке, сообщает пресс-служба регулятора.
«Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций Акционерного общества “Московский Индустриальный банк”», — говорится в сообщении.
В Центробанке РФ уточнили, что к маю 2023 г. банк перейдет в собственность «Промсвязьбанка». Отмечается, что Минбанк продолжит работать в том же режиме.
20 мая ЦБ сообщил, что намерен докапитализировать Минбанк в объеме 34,9 млрд руб. перед тем, как организация будет присоединена к Промсвязьбанку. Согласно плану передачи, сначала ЦБ РФ внесет 100% акций Минбанка в качестве имущественного взноса в имущество АСВ за 1 рубль, а АСВ передаст эти акции в госказну России.
8 ноября правительство РФ распорядилось передать акции Минбанка в капитал Промсвязьбанка. Опубликованный документ подтвердил ранее анонсированный ЦБ план передачи акций организации.
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