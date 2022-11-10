Банк России вышел из капитала Минбанка

20 мая ЦБ сообщил, что намерен докапитализировать Минбанк в объеме 34,9 млрд руб. перед тем, как организация будет присоединена к Промсвязьбанку. Согласно плану передачи, сначала ЦБ РФ внесет 100% акций Минбанка в качестве имущественного взноса в имущество АСВ за 1 рубль, а АСВ передаст эти акции в госказну России.