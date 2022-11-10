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Банк России вышел из капитала Минбанка

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Банк России отказался от доли в Минбанке, сообщает пресс-служба регулятора.

«Российская Федерация в лице Росимущества стала собственником 100% акций Акционерного общества “Московский Индустриальный банк”», — говорится в сообщении.

В Центробанке РФ уточнили, что к маю 2023 г. банк перейдет в собственность «Промсвязьбанка». Отмечается, что Минбанк продолжит работать в том же режиме.

20 мая ЦБ сообщил, что намерен докапитализировать Минбанк в объеме 34,9 млрд руб. перед тем, как организация будет присоединена к Промсвязьбанку. Согласно плану передачи, сначала ЦБ РФ внесет 100% акций Минбанка в качестве имущественного взноса в имущество АСВ за 1 рубль, а АСВ передаст эти акции в госказну России.

8 ноября правительство РФ распорядилось передать акции Минбанка в капитал Промсвязьбанка. Опубликованный документ подтвердил ранее анонсированный ЦБ план передачи акций организации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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