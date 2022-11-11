ЦБ хочет использовать иностранные аналоги СБП для оплаты за рубежом

«Схема, которая возможна для многих стран, — это именно переводы по аналогам быстрых платежей. То есть с одной стороны кошелек, и с другой стороны кошелек открывается. Если такие системы есть в одной и другой стране, то между ними можно делать интеграцию, открывать кошельки уже непосредственно в стране, куда турист поедет, и возможно пользоваться мобильным приложением уже той системы», – рассказала она.