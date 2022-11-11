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Финансы

ЦБ хочет использовать иностранные аналоги СБП для оплаты за рубежом

Ведомости

Банк России изучает возможность использования иностранных аналогов системы быстрых платежей (СБП) для оплаты покупок за границей, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова журналистам в ходе форума Finopolis 2021/2022, передает ТАСС.

«Схема, которая возможна для многих стран, — это именно переводы по аналогам быстрых платежей. То есть с одной стороны кошелек, и с другой стороны кошелек открывается. Если такие системы есть в одной и другой стране, то между ними можно делать интеграцию, открывать кошельки уже непосредственно в стране, куда турист поедет, и возможно пользоваться мобильным приложением уже той системы», – рассказала она.

Скоробогатова добавила, что технологически такая схема очень простая, однако важно желание стран сотрудничать с Россией в этом вопросе, а также наличие необходимой инфраструктуры.

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ЦБ запустил СБП в январе 2019 г., система позволяет осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона, а также оплачивать покупки по QR-коду. Популярность СБП в России стремительно растет: за первое полугодие 2022 г. сумма операций составила 5,4 трлн руб., что больше, чем за весь прошлый год. К системе подключен 221 банк России.

После начала спецоперации на Украине международные платежные системы Visa и Mastercard остановили работу в России, в результате чего россияне лишились возможности пользоваться этими картами за границей. При этом на территории страны карты продолжают работать, поскольку внутрироссийские операции по картам всех платежных систем, в том числе международных, с 2015 г. проходят через НСПК.

ЦБ планирует расширить географию использования карт российской платежной системы «Мир» до 20 стран к 2025 г. и до 35 к 2030 г., писали ранее «Ведомости». Национальная система платежных карт (НСПК), которая является оператором платежной системы «Мир», была создана в 2014 г. после введения западных санкций против России из-за Крыма. Эмиссия карт «Мир» началась в 2015 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных